Militares gallegos superan los 1,5 millones de rastreos covid

Pontevedra. Antes de empezar no podía imaginar cómo iba a ser este trabajo. Ahora, tras tanto tiempo y experiencia, considera que la implicación por parte del personal relativo a las diferentes secciones de vigilancia epidemiológica ha sido (y aún es) la clave del éxito en su particular batalla contra el coronavirus. Así lo reconoce Jara Gregorio Ramón, capitán de la Brilat y jefe de sala de rastreadores. ¿La llamada que más le impactó? La de una pequeña que quiere ser soldado algún día.

“Me hizo ilusión”, recuerda Gregorio, explicando que una madre le comentó que su hija, de solamente nueve años, soñaba con ser militar. Tras pedirle si podía hablar con ella un rato, recibió una respuesta positiva. “Estuvimos encantados de hacerlo”, remarca sobre uno de los momentos más bonitos que le pudo regalar el rastreo en plena pandemia.

No obstante no fue el único: a su ciudad llegaron multitud de agradecimientos. “Cuántas veces, caminando por Pontevedra, se me han acercado conocidos que saben de mi trabajo para darme las gracias por la gran labor que estábamos haciendo, ya que habían recibido nuestras llamadas y estaban encantados con el trato de nuestro personal”, rememora en este sentido.

La profesional, que dado su rango se encargaba de los casos en los cuales el rastreador necesitaba resolver algún caso “complicado”, explica que las personas tenían “muchas dudas acerca de las cuarentenas que tenían que realizar, y quizá lo más difícil ha sido explicar bien los plazos” o “hacer quedar en casa a alguien que se encontraba bien de salud” y tenía que trabajar sí o sí.

GRATIFICANTE PERO DURO a nivel emocional. Para Gregorio “ha sido un trabajo muy gratificante” que repetiría sin duda. “Poder servir a nuestra gente, a nuestras familias, amigos, vecinos, desconocidos en esta situación tan desconcertante que hemos vivido, sobre todo al principio, es algo que me llena de orgullo”, dice, destacando sin embargo que el rastreo es “duro emocionalmente”.

“Hemos llegado a empatizar tanto con nuestros contactos, que no se dejaba pasar la ocasión de alegrar un poco la mañana a la persona que estaba al otro lado del teléfono, ya que en muchas ocasiones están solos”, apunta. j.g.