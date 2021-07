O Salnés ampliará de manera temporal las terrazas de sus bares para poner más mesas

Sanxenxo. Sanxenxo no deja de ser objeto de debate. A la no necesidad de cerrar su ocio nocturno pese a tener una incidencia lo suficientemente elevada como para ello, se suman este sábado nuevos contagios detectados entre los socorristas que vigilan las playas del municipio, altamente demandadas por gallegos y turistas en verano, especialmente en un fin de semana de altas temperaturas como es este.

En concreto, el cribado a los socorristas del ayuntamiento pontevedrés se inició el pasado viernes. Fueron un total de 69 los citados, de los que salieron seis positivos, mientras que otras cinco personas se mantienen en aislamiento por considerarse contactos estrechos.

Estas once bajas se suman a las once ya notificadas en la tarde del jueves, lo que son ya 22 (ocho positivos y 14 contactos estrechos) los socorristas que no pueden prestar servicio. Es más de un cuarto de una plantilla conformada por 80 efectivos, según informa el propio Ayuntamiento de Sanxenxo.

Aunque inicialmente la situación llevó a bajar la bandera azul de manera temporal en cuatro playas del municipio, la Administración local asegura que la reorganización del servicio y la contratación de más personal ha permitido que este mismo sábado la de Area de Agra pueda contar con socorrista. Mientras tanto, los dos únicos arenales que todavía siguen sin este servicio son las playas de A Lapa y A Nosa Señora da Lanzada, una de las más concurridas habitualmente.

Sanxenxo llegó ya en la última jornada a 213 casos activos, de acuerdo con las cifras hechas públicas por el Ayuntamiento. El municipio se encuadra en el nivel medio de restricciones, lo que implica que los locales de hostelería pueden abrir terrazas al 50 % y también el interior al 30 %. Además, el ocio nocturno podrá abrir durante todo el fin de semana, pero solo admitirá, al igual que en el resto de Galicia, a quien presente un certificado de vacunación completa o una PCR realizada en las 72 horas previas.

Pese a todas estas restricciones, ya es más de lo que los ayuntamientos vecinos de la comarca de O Salnés pueden decir, por lo que los hosteleros de día y noche de la zona no se quejan.