Onde facer os test diagnósticos covid sen cita e gratuítos desde hoxe

A Xunta habilitou 23 áreas para realizar probas diagnósticas covid gratuítas desde hoxe mesmo, nestes lugares e horas:

A.S. Santiago - A Barbanza

Hospital Clínico Universitario de Santiago

Exterior Planta -3 (zona laboratorios).

Mércores 23, de 15,30 as 21,00h

Xoves 24, (de 15,30 as 19,00h



Auditorio Vidal Bolaño

(Campus Sur USC)

Todos os días de 14,00h a 20,00h



Hospital da Barbanza

Mércores 23, de 15,30 as 21,00h

Xoves 24, de 15,30 as 19,00h

A partir do día 26 de 15,30 ás 20,00h



Estación de Tren Santiago de Compostela

De 9,00 a 21,30h



Aeroporto Rosalía de Castro

De 9 a 21,30h





A.S. A Coruña-Cee

Covidauto Ventorrillo

(Ao lado do centro de Saúde)

Todos os días das 15,00h ás 21,00h

* Venres 24 de 15,00 ás 18,00h

* Sábado 25 (Festividade)

* O día 26 de decembro retómase o horario de tarde



Hospital Virxe da Xunqueira

Todos os días das 15,00h ás 21,00h

* Venres 24 de 15,00 ás 18,00h

* Sábado 25 (Festividade)

* O día 26 de decembro retómase o horario de tarde



Aeroporto de Alvedro

Horario de 09,00 a 21,00h -coincidindo coa chegada dos voos nacionais

*Venres día 24 – 09,00 a 18,00h

*Sábado día 25 - Festividade

*A partir do día 26, retómanse horarios



Estación de tren da Coruña

Horario de 09,00 a 21,00h -coincidindo coa chegada dos trens

*Venres día 24 – 09,00 a 18,00 h

*Sábado día 25 - Festividade

*A partir do día 26, retómanse horarios



LUGO

A.S. Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Edificio Delegación Territorial de Sanidade en Lugo

Horario de 9,00 a 19,30h



Casa do Mar de Burela

Horario de 12,00 a 18,00h



Hospital de Monforte de Lemos

Horario de 12,00 a 18,30h





A.S. Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Casa da Xuventude de Ourense

Hospital de Verín

Hospital do Barco de Valdeorras

Xoves 23 decembro

Ourense, Verín e O Barco: de 15,00 a 21,00h

Días 24 e 31 decembro

Ourense: 9,00 a 14,00h e 15,00 a 18,00h

Verín e O Barco: 15,00 a 18,00h

Resto dos días:

Ourense 9,00 a 14,00 e 15,00 a 21,00h

Verín e O Barco: 15,00 a 21,00h

Días 25, 26 decembro e 1 xaneiro (puntos pechados)



Estación de tren de Ourense

De 9,00 a 14,00h e de 15,00 a 21,00h





A.S. Pontevedra - O Salnés

Hospital Provincial de Pontevedra

(zona aparcadoiro lateral exterior)

Horario de (10,00 a 14,00h e de 15,30 ás 20,00h) (descanso entre as 18,00 e as 18,30)



Estación de Tren de Pontevedra

Horario de mañá e tarde





A.S. Ferrol

Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (antigo edificio Escola Politécnica Superior)

Xoves 23, de 17,30 a 21,30h

Venres 24, de 14,00 a 19,00h.

Sábado 25, (Festividade Nadal)

Domingo 26, de 14,30 a 21,30h

Luns 27, de 14,30 a 21,30h





A.S. Vigo

Explanada do Real Club Naútico

De 8,30 a 14,00h e de 15,30 a 21,00h



Estacións de Tren de Vigo

(Urzáiz e Guixar)

De 8,30 a 14:30h e de 15,30 a 20,00h

Aeroporto de Peinador

De 9,00 a 21,30h



O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que en Galicia funcionarán un total de 23 puntos de detección de covid-19 xa que aos puntos habilitados polo Servizo Galego de Saúde (Sergas) súmanse agora novas localizacións en aeroportos e estacións de tren. Na rolda de prensa posterior á reunión semanal do seu Executivo, Núñez Feijóo incidiu na relevancia de detectar os contagios, polo que “desde hoxe mesmo” a Xunta puxo a disposición dos viaxeiros puntos de realización de test no tres aeroportos galegos e nas estacións de ferrocarril da Coruña, Santiago, Pontevedra, Ourense e Vigo. Deste xeito súmanse, oito novas localizacións ás que xa existían até alcanzar 23 puntos de detección de covid. En todo caso, o presidente galego ha lembrado que a realización deste test de antígenos será voluntario en tanto que non son obrigatorios a nivel estatal. Núñez Feijóo volveu a mostrarse contrario ao acordo estatal para que non garden corenta os vacinados con dúas dose que tivesen contacto estreito con persoas infectadas e defendeu que só queden excluída desta os vacinados coa terceira dose. Con todo, remarcou que en Galicia se cumprirá o “protocolo nacional” polo que tampouco se deberá cumprir esta corentena. Tamén volveu a remarcar que a pesar de que Galicia non fixará limitacións para as celebracións de Noiteboa e Nadal si recomenda que as interaccións se limiten a dous núcleos familiares.