Ordes e Monforte en nivel máximo, e as 7 cidades galegas en nivel medio

José Flores, xerente do Sergas, sinala que na situación asistencial os números son un pouco mellores que a semana pasada. As chamadas ao 061 están por riba das 3.000 diarias, o habitual nesta época do ano, un 8% delas relacionadas co COVID. As urxencias hospitalarias tiveron menos ocupación que hai 7 días. Baixa a porcentaxe de ocupación tanto na UCI como en planta nun 11%.