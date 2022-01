Os contaxios aumentan a menor ritmo e os casos acércanse aos 50.000

SANTIAGO. EP. As cifras de covid-19 en Galicia continúan coa súa tendencia á alza, aínda que a un ritmo máis lento que en días anteriores. Así, os casos activos sitúanse nos 48.273 (2.300 máis que o día anterior) e os novos contaxios alcanzan os 2.532 --baixando dos 5.000 que se rexistraron nos últimos días--. Tamén descende a taxa de positividade por PCR, nun 24,72%, pero increméntase a presión hospitalaria, con 360 pacientes covid (27 máis nas últimas 24 horas). No que respecta ás novas infeccións, segundo os datos publicados este domingo pola Consellería de Sanidade --recoller até as 18,00 do sábado--, a Comunidade rexistrou nas últimas 24 horas 2.532 contaxios, unha cifra que superou os 5.000 os últimos días do ano 2021.

De todos os positivos notificados na última xornada, a área de Vigo sitúase á cabeza ao concentrar 897 das novas infeccións. Séguenlle a da Coruña, con 654; a de Santiago, con 647; a de Ourense, con 353; a de Pontevedra, con 652; a de Lugo, con 370; e pecha Ferrol, con 259. Logo de sumar estas cifras, desde o inicio da crise sanitaria Galicia rexistrou 253.820 contaxiados por coronavirus, dos que 56.677 correspóndense coa área de Vigo; 54.937 coa da Coruña; 38.054 á de Santiago; 32.046 coa de Ourense; 30.629 coa de Pontevedra; 26.001 coa de Lugo; e 15.476 coa de Ferrol. Segundo os últimos datos actualizados polo Ministerio de Sanidade na tarde do xoves, a incidencia acumulada de Galicia continúa en ascenso e alcanza os 1.408,09 casos por 100.000 habitantes. En España, esta taxa está nos 1.775,27.

PCR E POSITIVIDADE. Para analizar o ascenso da cifra de contaxios detectados no último día, hai que ter en conta que nas últimas 24 horas analizadas realizáronse 13.199 PCR. Desde o inicio da pandemia, o Sergas realizou 3.336.599 destas probas. En canto ao test de antígenos, na última xornada fixéronse 5.372, 1.153.666 desde que se iniciou a crise sanitaria. En canto á taxa de positividade en PCR --número de infeccións detectadas cada 100 test--, descendeu até o 24,72% após rexistrar un 25,46% na xornada anterior. Con todo, continúa moi por encima do limiar do 5% que fixa a Organización Mundial da Saúde (OMS) para dar por controlada a pandemia.

SOBEN OS HOSPITALIZADOS. Se se observan as hospitalizacións, o Servizo Galego de Saúde (Sergas) contabilizaba este sábado ás 18,00 horas, un total de 360 pacientes covid ingresados, 27 máis que o día anterior. De todos eles, 308 están en planta (25 máis) e 52 en unidades de coidados intensivos (dous máis).

A carga asistencial só descende na área sanitaria de Pontevedra, con 37 pacientes en unidades convencionais (un menos) e nove en UCI (sen cambios).

No resto de áreas, a presión hospitalaria aumenta. En Santiago, hai 47 hospitalizados en planta (seis máis) e seis en UCI (un máis); en Lugo, son 19 os pacientes en unidades convencionais (tres máis) e sete en UCI (un máis); mentres que Ourense conta con 46 hospitalizados en planta (cinco máis) e seis en coidados intensivos (sen cambios).

O distrito sanitario da Coruña rexistra 66 ingresados en unidades convencionais (tres máis) e nove en críticos (un máis); o de Ferrol, conta con 11 pacientes en planta (un máis) e continúa con dous en UCI; e o de Vigo, presenta 82 ingresados en planta (oito máis), aínda que 13 en críticos (un menos).

CASOS ACTIVOS. A sexta onda da pandemia da covid-19 en Galicia segue batendo marcas. Así, Sanidade notifica este domingo unha nova marca con máis de 48.000 casos activos da enfermidade --concretamente, 48.273-- despois dunha subida de 2.300 nun día. Esta escalada se replica en todas as áreas sanitarias, sen excepcións. A que máis casos activos acumula segue sendo a de Vigo, con 11.831 (+514), seguida da de Santiago con 9.140 (+498). Así mesmo, a da Coruña contabiliza 8.646 casos activos (+440) e séguelle a de Pontevedra con 6.243 (+168). A de Ourense ten 5.119 (+229); a de Lugo, 4.330 (+286); e a de Ferrol, 2.964 (+225).

VÍTIMAS E CURADOS. As persoas falecidas diagnosticadas con covid-19 desde o inicio desta pandemia en Galicia ascenden a 2.766, ao notificar a Consellería de Sanidade este sábado unha vítima mortal máis. Pola súa banda, 202.825 persoas diagnosticadas de coronavirus curáronse a Comunidade galega desde o comezo desta crise sanitaria, que constitúen 1.251 máis que as rexistradas até o día anterior.