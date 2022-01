Otro duro año pandémico para las personas mayores

tercera edad. Las patronales de dependencia, asociaciones de mayores y de servicios sociales valoraron el 2021 como otro año “duro” por el covid en el que aún no se ha logrado una transformación del modelo de cuidados, aunque mejor que el 2020 gracias a la llegada de la vacuna. En este sentido, pidieron para 2022 que el incremento presupuestario se refleje en la atención a las personas en situación de dependencia. Para la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Cinta Pascual, 2021 ha sido “un año otra vez muy duro” por la pandemia, con idas y venidas de medidas y protocolos, y en el que lamenta que no han conseguido “una transformación de verdad de los cuidados”. “El balance de 2021 es que ha sido un año otra vez muy duro de covid, covid y covid, de medidas, de poner unos protocolos, de sacarlos. Pensábamos que era el año en que realmente apostaríamos por una transformación de verdad de los cuidados y no ha sido así”. El deseo de CEAPs para 2022 es “que finalmente España invierta el 2% del PIB como el resto de la Unión Europea para construir un servicio de calidad inmejorable y tener los servicios que los mayores necesitan. e. press