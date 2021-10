Podría recuperar su horario la hostelería gallega tras la reunión del Comité Clínico

Santiago. La incidencia desde que las restricciones ya no se plantean por municipio, sino para el conjunto de la comunidad, ya no es un indicador determinante, pero ayuda a comprender mejor cuál es la situación de la comunidad y de cada uno de sus territorios. Así, a día de hoy, víspera del decaimiento del estado de emergencia, solo quedan en Galicia 61 municipios con infectados por covid a siete días. En la última semana, todos ellos registraron menos de diez infectados, y solo las ciudades de A Coruña, Pontevedra, Vigo y Santiago notificaron valores superiores, algo que no es de extrañar dada la cantidad de población que reside en las mismas.

Llegados a este punto, el territorio gallego solo mantiene un municipio con incidencia superior a los 500 casos por cada cien mil habitantes a catorce días: Vilariños de Conso (578), que a siete días se queda sin casos. Y por encima de 250 de IA solo estaría el ayuntamiento ourensano de Porqueira (368).

Seguidamente, cabe destacar que solo hay 22 municipios con casos a siete días que superan los 50 de incidencia: A Laracha, Cambre y Oza-Cesuras (área de A Coruña); Neda y Valdoviño (área de Ferrol); Xove, Alfoz, A Fonsagrada, O Corgo y Guntín (área de Lugo); Porqueira, Xunqueira de Ambia, San Cibrao das Viñas, Ribadavia y Boborás (área de Ourense); A Cañiza, Ponte Caldelas y Vilaboa (área de Vigo); Meis (área de Pontevedra); y Valga, Pontecesures y Boqueixón (área de Santiago).

Los restantes 49 están por debajo de esa incidencia: Arteixo, Culleredo, Oleiros y la ciudad de A Coruña (área de A Coruña); Fene, Narón y Ferrol (área de Ferrol); Chantada, Monforte y Lugo (área de Lugo); Xinzo, O Barco, Pereiro de Aguiar, O Carballiño y Ourense (área de Ourense); Ponteareas, Tomiño, Gondomar, Mos y Vigo (área de Vigo); Marín, Sanxenxo, Caldas, O Grove, A Illa, Vilagarcía, Vilanova y Pontevedra (área de Pontevedra); Muros, Outes, Ribeira, A Pobra, A Estrada, Melide, Oroso, Ames, Santa Comba y Santiago (área de Santiago).