Principales demandas de la hostelería: recuperar los horarios habituales de apertura y el uso de la barra

La hostelería sigue en pie de guerra. Aunque se muestra esperanzada con la amplicación de aforos propuesta por la Xunta de Galicia este miércoles tras la reunión del Comité Clínico, considera que todavía se abre muy poco la mano y que se deberían implantar mayores relajaciones, consensuadas con el sector, no de manera unilateral.

Y es que los cambios más sustanciales se produjeron en las terrazas, ya que en hostelería se aumentó la capacidad en un 25 % en cada nivel a excepción de en el máximo, que sigue como estaba; mientras que en el ocio nocturno tanto el riesgo extremo como el alto y el medio gozarán del 75 % de aforo en exterior, estando el bajo al 100 %. Sin embargo, en los interiores, apenas hubo cambios, solo los bares y restaurantes en nivel bajo podrán ampliar capacidad dentro, hasta el 75 %; y los pubs y discotecas en el medio y el bajo llegarán al 50 %.

“Desde luego, que hayan pensado mejor las cosas parece una muestra de cierto sentido común, dadas las presiones del sector”, afirma Lucía Vázquez, presidenta de la Asociación de Bares, Pubs e Discotecas de Santiago, que, con todo, asegura que “no puedo decir que estemos contentos, porque no lo estamos”. En este sentido, destaca que “la situación sigue siendo precaria y el sector sigue teniendo que cumplir un montón de medidas a pesar de que los establecimientos son seguros”.

La hostelera cree que que el ocio no supere el 50 % en el interior en ninguno de los niveles les sigue dejando en una situación “precaria”, porque “no es rentable”. “La gente está abriendo porque después de un año y pico sin trabajar tiene deudas, facturas... Mientras los políticos y funcionarios toman medidas para adelante y llevan cobrando mes a mes sus cuantiosos sueldos, con sus pagas extras, sus días libres y sus vacaciones, mientras los trabajadores de la hostelería siguen en ERTE, sin cobrar un sueldo completo desde hace año y medio”, sentencia.

SI NO HAY FLEXIBILIDAD DENTRO DE LOS LOCALES, LA SOLUCIÓN ES INDEMNIZAR. Además, el representante de la junta directiva de Hostelería Compostela, Lois Lopes, recrimina que en interiores “poco o nada se liberó”. “Si no hay un acuerdo entre el sector y el Gobierno que garantice la viabilidad de los negocios, de las empresas y de los puestos de trabajo, no se puede hacer nada”, plantea, reclamando “indemnizaciones”. Y es que, en su opinión, “lo que no puede ser es que después de 500 días se siga sin puñetera alternativa más que las restricciones a coste cero”. “No hay sector económico en el país que soporte eso”, asevera.

No comprende por qué no hay capacidad para sentarse en una mesa y valorar una sostenibilidad real para el sector. “Las decisiones no responden siquiera a criterios éticos”, explica, ejemplificando lo sucedido en otras comunidades en las que, con mayor incidencia, los bares nunca llegaron a cerrarse y el virus evolucionó de manera similar o incluso mejor a cómo lo hizo en la comunidad gallega. Es el caso de Madrid, donde la quinta ola atacó mucho menos.

“Todas las medidas que se toman de forma improvisada corresponden a un márketing político de hacer que se hace algo cuando realmente no se está haciendo nada”, considera Lois.

MÁS TIEMPO ABIERTOS SERÍA EQUIVALENTE A MENOS BOTELLÓN. Por ello, la siguiente reclamación que ponen sobre la mesa es la que afecta a los horarios de apertura. Si hasta ahora el máximo para bares y restaurantes está en la una de la madrugada y para pubs y discotecas en las tres –aunque depende del nivel–, lo que quieren es recuperar los horarios según las licencias de cada establecimiento. “Si esto no se hace, seguiremos viendo cada semana botellones en los parques, fiestas ilegales en las casas... Lo vemos nosotros, lo ven los vecinos, la Policía.... Es evidente”, asevera Lucía.

“El virus no actúa más de noche que de día, sabemos que no porque cierren los pubs y las discotecas la gente se va para casa”, asegura la hostelera, que ve en las limitaciones de no reunirse con no convivientes a partir de la una o tres de la madrugada un sinsentido. “Ahora mismo no hay toque de queda, así que da igual lo que el presidente de la Xunta diga, porque en un domicilio no hay forma de control”, plantea. Recuerda que al menos en los establecimientos hay medidas que se vigilan y se cumplen, lo que “solucionaría el problema del botellón en gran parte”.

¿POR QUÉ LA NORMATIVA DIFERENCIA ENTRE UN BAR Y UN PUB? En otro orden de cosas, no comprenden el hecho de diferenciar entre hostelería nocturna y diurna. “El ocio nocturno lleva discriminado desde el minuto cero”, asegura Lucía, que afirma desconocer el motivo, que no responde al “sentido común”.

Así, recuerda escenarios en los que por tener licencia de pub o discoteca no se podía hacer uso de la terraza, con un 0 % de aforo, pero en el bar de al lado podían ocupar el exterior al 75 %; para luego, en quince días, darse el escenario contrario, estando el restaurante al 50 % en terrazas y el pub al 100 %. “Esta contradicción en las medidas ya tira por tierra toda la lógica que pudiera tener”, plantea la presidenta de Pubs y Discotecas de Santiago, que cree que “simplemente por juicio político de la Xunta de Galicia se decide si se perjudica a una licencia u otra.

En la misma línea, Lois plantea que en estos momentos hay bares y pub que estando en la misma franja de espacio y tiempo “no tienen los mismos aforos, no se sabe muy bien por qué, si es que tiran los dados para decidir o qué”. “O son seguros o no, habría que seguir un criterio sanitario común”, dice.

Desde el sector, piden desde el “minuto cero” que “atiendan al sentido común y a los usos de cada espacio”, porque “una terraza tiene el mismo uso seas un bar, una discoteca o un restaurante”. El pub tiene derecho, por licencia, a abrir desde las dos y media de la mañana hasta las cuatro de la madrugada como horario máximo de verano, “¿por qué les impiden abrir de 10 de la mañana a una de la noche como a bares y restaurantes? No tiene ningún sentido”.

NO ES LO MISMO QUE UN SOLO CLIENTE OCUPE EL MOSTRADOR A QUE OCUPE UNA MESA. Finalmente, otra de las peticiones más destacadas del sector hostelero es que se vuelvan a abrir las barras, pues, tal y como plantea el representante de Hostelería Compostela, “si yo tengo una barra de siete metros y seis clientes, ¿por qué no pueden usarla? Podrían garantizarse la distancia, pero ya nos dicen que no desde el principio”.

Cree que el prohibir la consumición en barra “perjudicó mucho a la hostelería”, porque “somos un país de barras”. Ya no solo para pubs de copas y vinos, sino también para los propios cafés. “Antes se podían servir 80 o 100 cafés en la barra del bar, y ahora hay que trasladarlos a las mesas, donde no hay ni sitio, porque tú llegas solo y tienes que ocupar una mesa de cuatro para poder tomar el café, de la otra forma llegabas a la barra, lo tomabas y te ibas”, apunta.

Recuerda también que incluso hay bares “que solo viven de la barra, porque tienen espacios reducidos o porque incluso solo sirven cafés”. Con todo, sabe que sobre esto ni siquiera hay un horizonte de que algo vaya a cambiar a corto plazo.