Pubs y discotecas no optan a los nuevos aforos y facturan el 6 % respecto a 2019

··· “No sabemos nada oficial al respecto”, asegura Lucía Vázquez, la presidenta de la asociación de Bares, Pubs y Discotecas de Santiago. Sea como fuere, aunque el ocio nocturno no opte al nuevo sistema de evaluación de aforos, cree que “el documento es una chapuza y una auténtica estupidez”. “Desde el primer momento de la pandemia, donde todos los días moría gente, ya se cumplían las normas sanitarias ahí recogidas, y no había nadie vacunado”, recuerda. Teniendo en cuenta que para ellos no hay una fecha de reactivación marcada, “no podemos tener esperanzas en el invierno, porque tampoco las tenemos en que empiecen a tomar medidas con sentido común”. Destaca que muchos locales tratan de sobrevivir ajustándose a las características de un bar, y “a algunos les da para ir sobreviviendo y tener una rutina diaria, pero ni todos lo pueden hacer, por las propias características de los locales, ni es el fin de nuestras licencias trabajar en ese horario”.