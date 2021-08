¿Qué hacer y a qué teléfonos llamar en caso de tener síntomas o ser positivo?

Test de autodiagnóstico, prueba de antígenos, PCR, contacto estrecho, notificación de positivo por estar en un lugar con presencia de un contagiado... Las formas de detección del virus y también las de infección son ahora tan variadas que resulta difícil para la población saber cómo actuar en cada momento, con qué teléfono ponerse en contacto o cuál es la forma correcta de aislamiento. Para tratar de aclarar dudas desde EL CORREO hemos elaborado una guía con las preguntas más frecuentes dentro de cada opción.

- Llevo varios días con mucha fatiga, dolor de cabeza y esta mañana me ha subido algo la fiebre. ¿Qué debo hacer? Si tienes síntomas compatibles con el coronavirus, como es el caso de los descritos, automáticamente pasas a considerarte como casos sospechoso, por lo que de forma responsable debes aislarte en tu domicilio hasta salir de dudas.

- ¿A qué teléfono puedo llamar para notificar mis síntomas y que me realicen las pruebas? Todo depende de la gravedad de los mismos. Si te encuentras relativamente bien, con síntomas leves, y no ves necesario tener que acudir a un hospital, entonces deberás llamar al 900 400 116 o pedir cita con tu médico de cabecera en Atención Primaria. Una vez hecho, tendrás que seguir las indicaciones de los profesionales sanitarios para obtener tu fecha de realización del cribado. Ahora bien, si te encuentras muy mal, con síntomas graves como dificultad para respirar, directamente deberás llamar al 061 o acudir a Urgencias. Ellos se encargarán de tu situación y te realizarán la prueba correspondiente al llegar.

- No tengo síntomas, pero me han llamado para notificarme que soy contacto estrecho de un caso de coronavirus. No me han dicho nada más, así que no sé qué tengo que hacer. ¿Cómo solicito atención? En primer lugar, desde el momento en que te notifican que eres contacto estrecho no debes salir de tu domicilio, autoconfinándote por precaucación y para no poner el riesgo la salud de los demás. Acto seguido, tendrás que esperar a que te llame la Central de Seguimento de Contactos, en el plazo de unos dos o tres días. Ellos te darán las indicaciones oportunas y te pondrán cita para realizar una PCR.

- Desde que han salido los test de autodiagnóstico he ido en varias ocasiones a la farmacia a que me lo realizasen para poder entrar en el interior de los locales de hostelería cuando estos pedían el certificado negativo. En la última que he hecho, me ha salido positivo, ¿qué hago? El farmacéutico ya te mandará aislarte en el domicilio y esperar la llamada de Saúde Pública. Ellos te pondrán cita para realizar una PCR y descartar o confirmar así el diagnóstico positivo obtenido en el test de autodiagnóstico.

- Por precaución, a la vuelta de mi viaje vacacional, me he realizado un test de autodiagnóstico, pero en mi domicilio, no en farmacia. Ha salido positivo, ¿a quién tengo que llamar? Tienes dos opciones válidas: llamar al 900 400 116 o rellenar el formulario de autodeclaración de positividad en coronavirus.sergas.gal. En cualquiera de estas opciones el procedimiento será el mismo: fijarte fecha y hora para realizar la PCR de confirmación.

- Acudí a realizar un test de antígenos en el punto habilitado por el Sergas en la Praza Roxa (uno de los catorce existentes en activo en Galicia) y salió positivo. Me he aislado en casa y estoy a la espera de que alguien me llame para decirme qué hacer. Deberás esperar la llamada de la Central de Seguimento de contactos, que te realizará una encuesta epidemiológica y te pedirá que facilites tus contactos estrechos. Además, el médico responsable de tu caso se pondrá en contacto contigo y tendrás que seguir sus indicaciones.