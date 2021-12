¿Qué hago si soy contacto estrecho de un positivo?

Con los contagios disparados en los últimos días, parece difícil pasar las fiestas navideñas sin ser positivo en covid o sin haber estado en contacto con uno. En este último caso parece que hay dudas al respecto de cómo se debe actuar.

En primer lugar se considera contacto estrecho a una persona que estuvo con el contagiado desde 48 horas antes de que iniciase los síntomas, o desde 48 horas antes de la realización de la prueba diagnóstica en asintomáticos, estando a menos de 2 metros durante más de 15 minutos seguidos en 24 horas.

El “quid” de la cuestión la marca si uno está vacunado o no. De ahí habrá dos caminos a seguir que EL CORREO recoge de un informe de Ibermutua y explica a continuación:

Si estás vacunado Si tienes la pauta de vacunación completa estás exento de la cuarentena, cuestión que recalcan las autoridades sanitarias en los últimos días, aunque esto no significa que puedas hacer vida normal. Durante los 10 días siguientes al último contacto, podrás realizar únicamente actividades esenciales y debes reducir todo lo posible tus interacciones sociales, utilizando siempre la mascarilla. En cualquier ocasión hay que evitar el contacto con personas vulnerables.

Si se da la casualidad de que empiezas a observar la aparición de algún síntoma compatible con el virus (tos, fiebre, malestar general...) y si los tienes durante los 10 días siguientes al último contacto debes contactar de inmediato con el sistema sanitario según esté establecido en tu CCAA. En ese caso se te darán las indicaciones pertinentes.

Como recomendación está la realización de una PCR al menos durante los 10 días siguientes al último contacto con el caso confirmado. Esto puede no ser siempre posible y más teniendo en cuenta que en estos últimos días del año hay mucha gente pendiente de realizar la prueba y el sistema sanitario empieza a estar colapsado.

si no estás vacunado Tal y como era de suponer si se da el caso de que no estás vacunado la situación es muy diferente cuando te informan de que eres contacto directo de una persona con covid. Ya desde el momento en que te lo comunican tienes que permanece en casa, preferentemente en tu habitación, durante 10 días desde el último contacto, restringiendo al máximo las salidas de la habitación y evita cualquier contacto con los convivientes. Si tienes que salir, por ejemplo al baño, no debes olvidarte de tu mascarilla, quirúrgica o incluso mejor, la FP2. Además, si durante la cuarentena percibes la aparición de algún síntoma “sospechoso” durante los 10 días de cuarentena y los 4 días siguientes debes contactar de inmediato con tu médico o médica de Atención Primaria.

Cuando resten pocos días para la finalización de la cuarentena podrás realizar una PDIA (prueba diagnóstica de infección activa) para estar seguro de que no contraes el virus y así regresar a la vida normal con tranquilidad. Hay que tener en cuenta que ante un resultado negativo de la PDIA, la cuarentena finalizará igualmente a los 10 días de la fecha del último contacto.

Nunca está de más informarse sobre el maldito virus ya que puedes ser un contacto estrecho cuando menos esperes. Ante todo, concienciación y “sentidiño”.