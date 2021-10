¿Que más restricciones decaerán este sábado?

Después del primer fin de semana con el ocio nocturno abierto hasta las cuatro y la relajación de aforos hasta el 75 % en los locales con ‘dos cunchiñas’, este sábado, inicio del Puente del Pilar, llega una nueva desescalada que anticipa a la total normalidad que podría llegar en apenas quince días.

No estaremos al 100 %, pero sí al 90 % en prácticamente todos los establecimientos de restauración, gimnasios, bibliotecas, congresos y actividades culturales de Galicia. Más aforo igual a más plazas para volver a disfrutar de una vida normal. Pero, por si tienes dudas de qué es lo que cambiará desde este sábado, por aquí te dejamos algunas preguntas que te puedes estar haciendo. Esperamos que te ayuden.

- Habiendo cada vez menos casos y restricciones, parece que la gente se encuentra desesperada por salir. Nunca hay sitio en ningún establecimiento y debes reservar con mucha antelación para encontrar una mesa disponible. ¿Todavía no se puede ocupar el 100 % en interiores? No, todavía no, pero casi. Desde este sábado la capacidad máxima que estaba fijada en el 75 % pasa al 90 %, por lo que nueve de cada diez mesas podrán ser ocupadas, lo que te dará más posibilidades de encontrar sitio incluso sin reserva previa.

- Somos diez en mi familia y hasta ahora no podíamos juntarnos dentro de ningún restaurante, teniendo que salir a comer a la terraza, algo que ahora en otoño ya se hace difícil por las lluvias y la bajada de temperaturas. ¿Cuándo podremos sentarnos todos dentro alrededor de una mesa? Este mismo sábado. Desde el 9 de octubre el número de comensales en torno a una mesa se amplía a diez en interior y a veinte en exteriores. Prácticamente cualquier reunión que te plantees será factible.

- Con las grandes apuestas que están haciendo las discotecas tras la reapertura me está siendo imposible obtener entradas. ¿Se ampliará ya el aforo en ellas? No, por el momento las modificaciones de capacidad (elevándola al 90 %), solo rigen en hostelería y otras actividades deportivas y culturales. En el sector del ocio nocturno la Xunta ha optado por la precaución, manteniéndose al 75 % en interior, pues considera que se trata de la actividad que mayor riesgo entraña en estos momentos por sus características.

- Siempre tuve un horario fijo en clases de baile y spinning y cuando comenzó el covid el gimnasio decidió desdoblar la clase en dos para reducir los grupos. ¿Podré volver a mi horario habitual? Casi con toda probabilidad sí, y es que ya no solo es que en gimnasios también se incremente el aforo del 75 % al 90 %, sino que, además, se elimina el número máximo de grupos de personas.

- He ido ya a varios conciertos este verano, en interior, pero la verdad es que me quedé a medio gas. Teniendo que estar sentado y sin poder bailar fuera de la silla no es lo mismo, por mucho que digan. No creo que acuda a más mientras esto no cambie. Tranquilo, desde este sábado cambiará. Aparte de aumentar la capacidad para público sentado al 90 %, el público de pie volverá a los recintos interiores, y lo hará a lo grande, hasta el 50 %. Y también en exteriores habrá una mayor relajación, pues el público sentado pasa igualmente del 75 % al 90 %, y el de pie del 33 % al 66 %.

- Últimamente están saliendo muchos anuncios de artistas importantes del panorama nacional e internacional que vendrán próximamente a Galicia. El problema es que las entradas no duran nada, en el mismo día ya se agotan. ¿Cuándo habrá un mayor número máximo de personas permitidas para poder comprar entradas sin estas prisas? Ya. Desde este 9 de octubre el número máximo de personas permitidas en los espectáculos fijado en 5.000 desaparece. Ya no hay nuevo máximo, por lo que si el recinto es lo suficientemente grande, podrá acoger a todas las personas que quepan en él cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria básicas: distancia, mascarilla e higiene.

- El transporte público continúa saturado pese a las ampliaciones de aforo. Es lógico, si había líneas que ya lo estaban antes del surgimiento del covid, con más razón ahora. ¿Cuál es el actual aforo de los buses? En transporte público ya se permitía desde hace semanas el 100 % del aforo en plazas sentado. En las de pie, hasta ahora fijado en dos tercios, se pasará desde este sábado al 75 %.

- Por ser Ano Santo tengo ganas de hacer el Camino de Santiago, pero me echan para atrás las continuas quejas de que no hay sitio en los albergues. ¿A cuánto están ahora de capacidad? Con motivo del Xacobeo es normal que haya mucha demanda. Aunque no hubiese covid o se recuperase el 100 % de la capacidad, probablemente tampoco habría sitio en muchos albergues, pues el número de peregrinos que están llegando a Santiago es cuantioso. Pero sí es verdad que la Xunta ha ampliado la capacidad máxima este sábado, pasando del 50 % (la mitad) al 75 % (tres cuartas partes), por lo que habrá, indudablemente, más espacio para los viajeros.

- Somos una familia muy grande y durante la tercera ola, cuando falleció nuestra abuela, tuvimos que turnarnos para poder ir al tanatorio a despedirla, no pudiendo estar mucha gente en la sala acompañándola. En esta ocasión, lamentablemente, ha fallecido nuestro abuelo, ¿tendremos que pasar por lo mismo? El máximo de personas permitidas en un velorio seguirá siendo limitado, pero se duplicará desde este sábado, pasando de diez a veinte. Algo más de alivio en estos ya de por sí duros momentos para la familia.