¿Qué podrás hacer a partir de este sábado en Galicia?

Aquí te dejamos respuesta a algunas de las preguntas que pueden estarte pasando en estos momentos por la cabeza tras la entrada en vigor de las nuevas restricciones, prevista en la madrugada de este viernes al sábado.

- Me gustaría pasar este fin de semana en un lugar de costa sin restricciones máximas o altas, ya que todavía no estoy vacunado y quiero acceder al interior de la hostelería sin necesidad de hacerme una PCR. ¿A dónde podría ir? Está complicada tu petición teniendo en cuenta que prácticamente todos los municipios costeros del área de Santiago, Pontevedra, Vigo y Lugo se encuentran en los dos niveles de riesgo más elevado. Sin embargo, hay algunas zonas que se salvan: en el distrito sanitario de Vigo tienes Oia, en el nivel medio-bajo, y Cangas, en el medio; en el de Pontevedra, únicamente estaría Catoira, en el nivel bajo; en el de Santiago, Rianxo, Outes y Noia, en riesgo medio; en el de A Coruña, Carnota, Corcubión, Cee o Bergondo, también en nivel medio; o Camariñas, Muxía, Laxe, Cabana de Bergantiños, Ponteceso, Malpica de Bergantiños, en bajo. Mientras, en A Mariña lucense, solo se salva Mañón. En conclusión, las opciones más variadas las tendrás en A Coruña.

- Ya estoy vacunado y me gustaría salir a disfrutar del ocio nocturno en alguna de las siete ciudades gallegas, por ser las que tienen mejores pubs y discotecas. ¿Podré hacerlo? Las siete ciudades se encuentran en nivel de restricciones alto, de manera que, pese a que el ocio nocturno puede abrir y tú, por estar ya vacunado, podrás acceder a él con tu correspondiente certificado, solo podrás hacer uso de la terraza. El interior tendrá que estar cerrado en este nivel de restricciones. Así que apúrate, pues poco sitio puede estar libre, teniendo en cuenta que el aforo es al 50 %.

- Vivo en uno municipio es riesgo medio-bajo y quiero organizar una comida con mis familiares en mi domicilio. Somos unos quince. ¿Es posible? Lo cierto es que no, pues aunque tengas la suerte de pertenecer a un ayuntamiento con pocos casos de coronavirus, la normativa establece que en toda la comunidad gallega, independientemente de la incidencia de cada zona, el máximo de personas que se pueden reunir en interior es seis y en exterior diez. Supongo que, al ser dentro de tu domicilio privado, pensarás que esto te excluye de la obligación, pero para nada. Tras ser ratificado por el TSXG, la Xunta prohibió también exceder estas cuantías en los propios domicilios, no solo en el ámbito de la hostelería.

- Ahora que no hay toque de queda y acompaña el calor estival, me gustaría salir a dar una vuelta a altas horas de la madrugada. ¿Puedo hacerlo? Depende, si es solo sí, si es acompañado no si quien va contigo no es conviviente. Y es que pese a que no hay toque de queda, sí se fijó la prohibición de no poder interactuar con no convivientes entre las 01.00 y las 06.00 horas de la madrugada.

- Tengo una boda en Baiona prevista para este fin de semana. Será el sábado y nos habían invitado a todas las personas que les permitía el aforo del 50 % en interior. Para ese día el municipio estará en nivel máximo, con lo que la hostelería se reduce al 30 %. ¿Tendrán que dejar fuera a alguna gente? No, los eventos que estén programados para este fin de semana mantendrán las medidas del protocolo anterior, es decir, del martes de hace dos semanas, por lo que a todos los efectos no constará como que Baiona está en el nivel máximo y el aforo podrá seguir al 50 % en interior para esa boda. Ahora bien, si tienes otra dentro de dos semanas... Ahí la cosa ya cambia y sí tendrá que adaptarse a la normativa vigente.