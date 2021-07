¿Qué podrás hacer desde este sábado en Galicia?

Nuevos aforos en la hostelería, exigencia de PCR o certificado de vacunación para acceder al interior de la restauración, ocio nocturno que también abrirá en niveles más altos, adiós al cierre perimetral en municipios el riesgo extremo, una suerte de ‘toque de queda’ de madrugada para reuniones de no convivientes... Los cambios en la normativa que entrará en vigor este sábado son tantos y tan notables que es normal que surjan dudas sobre actividades concretas. Desde EL CORREO, para tratar de despejar algunas de ellas, hemos planteado una serie de preguntas frecuentes que pueden estar pasando por vuestras cabezas para tratar de resolverlas.

- Es el fin de semana grande de Galicia y me gustaría poder salir a celebrarlo con mis amigos. ¿Podré ir a alguna discoteca o pub en la capital? La respuesta es sí... Pero no creo que lo hagas. Me explico. Sí podrás ir, estarán abiertas hasta las tres de la madrugada en Santiago (municipio en nivel medio), que gozará del 50 % de aforo en interior y del 50 % también en exterior. Ahora bien, este fin de semana será lluvioso en todo el territorio gallego y no creo que quieras/puedas hacer uso de la terraza, así que... Para poder entrar al interior tendrás que presentar una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas previas, un certificado de vacunación o acreditativo de haber superado el COVID. Si tienes menos de 30 años... Lo tendrás más complicado.

- Y si estoy veraneando en Sanxenxo, ¿cuál es aquí la normativa para el ocio nocturno? Sanxenxo es uno de los municipios que se encuentran en estos momentos en nivel máximo de restricciones. Si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había dicho que en ellos el ocio nocturno no podría abrir, el DOG ha ratificado que sí podrá, también en los municipios en nivel alto. Ahora bien, tendrán que cerrar a la 1 de la madrugada y solo dispondrán de terraza. Con la lluvia... Difícil recuperar la actividad.

- El verano se presta a alargar la noche a la salida de cenar, aunque sea para pasear con amigos por la calle. ¿Estará permitido? Siempre que el grupo no supere las 10 personas sí, pero solo hasta las tres de la madrugada en ayuntamientos en riesgo medio y bajo o hasta la una en los de nivel máximo y alto. Fuera de ahí no estarán permitidas las reuniones de no convivientes ni en interior ni en exterior, hasta las seis de la mañana.

- He invitado a mi familia a cenar, lo que incluye a niños, jóvenes y mayores. Somos unas 15 personas. ¿Dónde podremos juntarnos? Difícil está la cosa. En primer lugar, el máximo número de personas que se permite en el interior de los establecimientos es de seis, de manera que para 15 necesitaríais hacer uso de tres mesas separadas. En exterior serían 10, o sea, dos mesas. Además, solo sería posible hacer uso del interior en nivel alto, medio o bajo. En máximo estará cerrado. Pero, si dices que en tu familia hay niños y jóvenes... Los menores de 12 están excluidos de presentar una prueba PCR o certificado de vacunación para acceder al interior de los locales, pero los mayores de esa edad sí tendrán que acreditarlo.

- Me gustaría volver a los veranos de conciertos y festivales, pero me desanima el poco aforo que hay actualmente. Apenas salen las entradas ya se agotan y es imposible conseguir nada. El Gobierno gallego autoriza a partir del sábado la celebración de conciertos en todos los ayuntamientos, independientemente de su nivel, ampliando de 1.000 a 2.500 el aforo para público sentado en municipios con altas restricciones, y hasta 5.000 en los de menor incidencia. Además, en el nivel bajo también estará permitido el público de pie, aunque no podrá superar el 33 % de la superfie útil del recinto ni un máximo de 2.000 asistentes.

- Tenía una boda programada para este fin de semana, con la entrada en vigor de la nueva normativa, ¿va a cancelarse? ¿No podré ir? No, seguirán pudiendo casarse los novios y celebrando su tradicional banquete. Se regirán por la normativa anterior al 23 de julio, aunque el ayuntamiento en el que se va a celebrar aumente de nivel de restricciones. Ahora bien, todas las bodas que estén fijadas del próximo fin de semana en adelante, es decir, a partir del fin de semana del 31 de julio, tendrán que regirse por las nuevas normas.

- Quería desplazarme este fin de semana hasta Sanxenxo, porque empiezo mis vacaciones de verano y lo he elegido como destino. Sin embargo, al pasar al nivel máximo, ¿quedará cerrado perimetralmente y no podré entrar? No, podrás ir igualmente. Tendrás muchas actividades limitadas, como el acceso al interior de los bares y restaurantes, que estará prohibido, o el aforo del 50 % en terrazas. Pero la movilidad no será problema, pues desde este sábado los ayuntamientos que estén en nivel máximo no tendrán que cerrarse perimetralmente, por lo que los visitantes podrán seguir accediendo a ellos sin ningún tipo de problema.