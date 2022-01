Récord absoluto de la pandemia: 8.343 positivos disparan los casos por encima de 76.000

Trece días han pasado desde las celebraciones de Fin de Año (aunque contenidas por la entrada en vigor de limitaciones horarias) y parece que los resultados de los encuentros de esa fecha comienzan a evidenciarse esta semana. Los récords de positivos no dejan de encadenarse día tras día y la curva de contagios parece volver a acelerar su subida. Y es que este miércoles los casos activos superaron los 76.000, casi cinco mil más que el martes, un crecimiento insólito en una sola jornada que no se había registrado nunca antes. Además, los positivos superaron los 8.000, el peor registro de toda la pandemia. Y, por si esto fuese poco, los hospitales siguen por encima de los 500 ingresados.

Más en concreto, los casos activos llegaron a 76.276 (4.772 más que el martes). El anterior máximo de todo el covid, antes del inicio de la sexta ola, eran los 22.608 infectados notificados el pasado 31 de enero de 2021, hace casi un año. En estos momentos esa cifra se triplica. Hace un mes, el pasado 12 de diciembre, los casos activos eran 11.652, es decir, la friolera de 64.624 menos que en la actualidad. Esto supone que el 85 % de los infectados actuales contrajo la enfermedad en los últimos treinta días, casi la totalidad. Y es que ómicron se ha expandido rápidamente, bastándole un solo mes para disparar las cifras hasta registros nunca antes imaginados.

El año 2022 arrancaba con 45.973 casos activos, esto es, 30.303 menos que ahora, lo que indica que el 40 % de los contagios se infectaron en lo que va de año, apenas doce días. Comparando este dato con el de los doce días anteriores, del 19 de diciembre de 2021 al 1 de enero de 2022, se había pasado de 15.348 infectados a 45.973, o sea, 30.625 más. La cifra de incremento de casos fue similar a la de este último periodo, sin embargo, el porcentaje de infectados en aquellos doce días había sido del 67 %, notablemente superior al 40 % de lo que va de año.

Por lo que respecta a los nuevos positivos, los detectados a través de prueba PCR ascendieron en la última jornada hasta los 3.592 (865 más que en la anterior). Sin embargo, sumando todas las pruebas realizadas en la jornada, incluyendo test de antígenos, pooling y autodiagnósticos, la cifra llegó hasta los 8.343. Se trata de un nuevo máximo histórico, pues el anterior eran los 5.927 registrados 24 horas antes (más de tres mil menos). Cabe recordar que hace un mes, el 12 de diciembre, solo se detectaban 964 positivos; al arranque del año, eran 5.252; y en los doce días previos, el 19 de diciembre, 1.357.

PRESIÓN ASISTENCIAL SOSTENIDA. Por su parte, este miércoles los hospitales respiraron tranquilos, inmersos en una estabilidad que no se respiraba desde hacía días, pues a lo largo del fin de semana y del inicio de la semana los ascensos no dejaron de sucederse. Así, los hospitalizados en unidades convencionales cayeron en nueve, hasta los 453. Hace un mes, el 12 de diciembre, eran 209, esto es, 244 menos que ahora. El 54 % (más de la mitad) de los enfermos covid actuales en planta entraron en ella en los últimos treinta días. El 1 de enero, eran 283 los pacientes ingresados no graves, es decir, 170 menos que ahora. En lo que va de año ingresaron en planta el 37 % de los pacientes. Y en el mismo periodo previo, del 19 de diciembre al 1 de enero, se había pasado de 231 a 283 hospitalizados convencionales, o sea, 52 más. En aquel momento el porcentaje era muy inferior, del 18 %.

En las unidades de cuidados intensivos, mientras tanto, se produjo este miércoles un importante repunte, pues tras varias jornadas a la baja, crecieron en siete ingresados, hasta quedarse con 55 enfermos covid críticos. Hace un mes, el 12 de diciembre, eran 48, esto es, siete menos que ahora. El 13 % de los pacientes en uci actuales entró en ella en los últimos treinta días. El año arrancaba con 50 ingresados graves, es decir, cinco menos que ahora. El incremento en estos doce días ha sido del 9 %. En los doce días previos, del 19 de diciembre al 1 de enero, se había pasado de 51 a 50 pacientes en uci, o sea, uno menos, con una bajada del 2 %.