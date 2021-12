Récord tras récord: 3.000 positivos equiparan los casos al máximo de la pandemia

Navidad entre regalos y positivos. Así viven muchas familias este sábado después de Nochebuena. Y es que a día de hoy es más fácil conocer a un positivo que coger una indigestión en estas fiestas (algo no muy difícil). Parece que en esta sexta ola los contagios han llegado a todas las familias y grupos de amigos, y ya no queda nadie que no sepa de algún caso o haya sido contacto estrecho de un infectado. Y no es para menos, pues el covid se encuentra más fuerte que nunca en estas celebraciones.

Nunca antes se habían notificado los positivos de este sábado. Más de 3.000 nuevos infectados en una sola jornada dejan los casos activos a punto de alcanzar un nuevo récord dentro de lo que va de pandemia: 22.349 (solo 259 menos que en el pico de la tercera ola: 22.608 contagiados en vigor el pasado 31 de enero, precisamente tras las Navidades de 2020). Además, los más de tres mil contagiados en 24 horas suponen casi el doble del anterior registro máximo: 1.889 el 23 de enero.

Entrando más pormenorizadamente en el avance de la curva epidemiológica, este sábado los 22.349 casos activos suponen una subida en vertical de la misma, que lleva ya tres jornadas creciendo por encima de mil nuevos casos. Sin duda, tras sumarse 2.087 más al dato del viernes (20.262), este sábado marca un nuevo punto de inflexión que parece alejar el pico de esta embestida cada vez más.

Así, si el pasado mes de enero llegó una muy complicada tercera ola por la mayor movilidad y excesos en las reuniones de Navidad, este año, en el que estas fechas llegan ya con la sexta en apogeo... ¿Qué nos espera en enero?

UN TERCIO DE INCREMENTO EN SEIS JORNADAS. La semana navideña comenzaba el día 20 de diciembre con 15.856 infectados en la comunidad gallega, es decir, 6.493 menos que en la actualidad. Esto supone que en tan solo seis días se infectó el 29 % de los casos actuales. Y el 1 de diciembre, eran 5.973 los contagios con vigencia, es decir, 16.376 menos que en la actualidad. En lo que va de mes, aún faltando unos días para acabarse, contrajeron el virus el 73 % de los enfermos que lo tienen ahora. Son cifras que asustan si recordamos que hace un año, justo el 25 de diciembre de 2020, solo había en Galicia 5.754 casos activos, la cuarta parte de los actuales, y se notificaban únicamente 370 positivos (diez veces menos).

ÚNICAMENTE TRES PACIENTES COVID NUEVOS EN PLANTA. Por suerte, esta agónica situación de infecciones no se traslada a los hospitales, que mantienen la estabilidad y no sufren la gravedad de la expansión de ómicron, por el momento. Así, si bien es cierto que tras varios días a la baja este sábado hubo un ligero incremento de los ingresados, este solo fue de tres pacientes, todos ellos en unidades convencionales, sin cambios en críticos, dejando el total de hospitalizados en los 271 (lejos del pico de la quinta ola: 345).

En planta, el total de enfermos covid subió hasta 221 este sábado (tres más que el viernes). A comienzos de semana, el 20 de diciembre, eran 241 los ingresados en planta, o sea, veinte más que en la actualidad. Esto supone que en menos de siete días ya se produjo una mejoría del 8 %.

Ahora bien, sobre el arranque del mes, diciembre empezaba con solo 139 ingresados en unidades convencionales, esto es, 82 menos que en la actualidad. Desde aquel momento el crecimiento ha sido del 37 %. Y, aunque las cosas no están tan mal como hace un año, la situación tampoco es tan distante, pues el 25 de diciembre de 2020 había 265 enfermos covid en planta hospitalaria (aunque sí es cierto que el número de infectados era mucho menor).

LA SITUACIÓN EN UCIS NO DISTA TANTO DE LA DE HACE UN AÑO. Finalmente, en las unidades de cuidados intensivos la cosa marcha mejor, sin moverse de los cincuenta ingresados críticos. El lunes 20 de diciembre eran 51, por lo que incluso se ha mejorado en uno (un 2 % menos). El 1 de diciembre eran treinta los enfermos graves, es decir, veinte menos que ahora. Esto supone que con respecto al inicio del mes sí se ha producido una considerable subida de las ucis del 40 %. Y hace un año, el 25 de diciembre de 2020, los ingresados en unidades de cuidados intensivos eran 54, solo cuatro más que ahora.