Reino Unido: en solo tres semanas ómicron puso el país patas arriba

Reino Unido comenzó el pasado jueves un nuevo confinamiento. No fue decretado por el Parlamento, ni por el primer ministro, sino por el jefe médico de Inglaterra, Chris Whitty, en una rueda de prensa en la que recomendó a sus ciudadanos reducir al mínimo los movimientos y encuentros sociales en Navidad ante el aumento descontrolado de la variante ómicron, que supera ya los 20.000 casos en el país, en el que se calcula que los contagiados reales podrían sobrepasar los 200.000.

Este mismo sábado el país siguió marcando récords, por tercer día consecutivo, al alcanzar 93.045 infectados nuevos en solo 24 horas, unos 5.000 más que el viernes, con las hospitalizaciones disparadas un 8,1 % en los últimos siete días. Antes de esta última semana, la cifra diaria más alta se remontaba al 8 de enero, cuando la nación británica estaba en estricta cuarentena.

En este contexto, el resultado de la alerta científica ha traído una avalancha de cancelaciones que ha llevado a las empresas a temer que, sin ayuda económica del Gobierno, la temporada navideña vaya a ser un desastre. Carlos Lorenzo, gallego que trabaja en un hotel de Londres, confirma que las últimas medidas “han provocado un aluvión de cancelaciones”. “Nosotros llevamos perdidas más de un millón de libras en anulación de reservas solo entre la gente que se iba a alojar en diciembre, por lo que el ratio ha aumentado muchísimo”, indica este profesional, que cifra en torno al 85 % la cifra de cancelaciones este mes.

Lamenta especialmente lo sucedido en los últimos tiempos, pues “estaba yendo muy bien la recuperación en septiembre, octubre y noviembre y, ahora, en cosa de tres semanas (desde el 26 de noviembre) han comenzado a llegar las cancelaciones a raíz de los diferentes anuncios que se han hecho sobre PCRs, restricciones, y demás”.

TEST NEGATIVO MÁS CERTIFICADO DE VACUNACIÓN PARA PODER VIAJAR. Precisamente, sobre las restricciones, Carlos afirma que han llegado a raíz de la alta “influencia de la variante ómicron”. “El 26 de noviembre anunciaron que todo aquel que llegase a Reino Unido tendría que hacerse un test antes del segundo día tras la llegada, y hacer cuarentena hasta recibir el resultado negativo”, explica.

“Después de este anuncio, a los diez días, dijeron también que la gente que viajase a Reino Unido no solamente tenía que hacerse la PCR del segundo día tras la llegada, sino que tendrían que presentar también una PCR negativa para poder subirse a un avión con destino Reino Unido, por lo que eso afectó aún más al ratio de cancelaciones”, asegura.

Y, finalmente, “desde el pasado domingo se han anunciado nuevas restricciones, que implican el uso del pasaporte covid para acceder al interior de clubes nocturnos, eventos multitudinarios con más de 500 personas, o fuera con más de 4.000, y sin superar las 10.000, algo que hasta ahora no se estaba utilizando”.

EXPERTOS CIENTÍFICOS CONTRA POLÍTICOS. Y, mientras Whitty recomendaba a la gente autoconfinarse y evitar todos los encuentros con personas fuera de su burbuja familiar, porque “lo peor está por venir” y en las próximas semanas seguirán batiéndose récords, el primer ministro Boris Jonhson, insistía en que no era necesario cancelar nada ni ‘suspender la Navidad’. “No vamos a cerrar cosas, no pedimos a la gente que cancele eventos; no queremos tomar decisiones sobre su vida social”, dijo.

Y a la gente de a pie parece que le está costando después de tantos meses de libertad casi absoluta regresar a las restricciones. “No hay mucha gente que esté tomando precauciones por el momento, no se nota mucho que haya miedo a la variante ómicron”, nos cuenta Carlos. De hecho, “en bares y restaurantes nadie lleva mascarilla, solo para hacer el paripé al entrar en algunos sitios; luego, dentro, nada”. Asegura que “no te imponen la mascarilla en tiendas, ni en el metro”, por lo que “se ve a mucha gente sin ella”, aún a pesar de que “va lleno en horas punta”.

Y es que el principal afectado está siendo el sector de la restauración, una vez más, que ya ha empezado a mandar peticiones de ayuda. El programa de ERTES del Gobierno británico terminó el pasado verano, y el hecho de que este confinamiento sea voluntario y no oficial significa que no ha venido acompañado de un plan de ayudas como los anteriores. “Las empresas sufren y el Gobierno debe apoyar a nuestras empresas si quiere que sobrevivamos”, dijo UK Hospitality, la patronal del sector hostelero británico, parte del cuál se niega a volver a aceptar las restricciones.

los expertos que asesoran al gobierno piden más restricciones. Con todo, ahora mismo, Johnson no tiene las cosas fáciles. Su gran reto es manejar la enorme división que existe en su partido. El martes pasado, 118 diputados (de 361) rompieron la disciplina de voto y rechazaron las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno, como el pasaporte covid para entrar en locales, la obligatoriedad de las mascarillas o la vacunación obligatoria de los sanitarios.

Sin el apoyo de los laboristas (que reivindicawron sus votos ‘patrióticos’ a favor de las medidas), Johnson habría sufrido una derrota similar a la que marcó el fin del Gobierno de Theresa May. Y todo esto ocurre mientras los escándalos no dejan de crecer: el pasado jueves se destapó la enésima fiesta en la que participaron los cargos del Gobierno durante los confinamientos de 2020, a la que asistió el propio Johnson.

La suerte para el primer ministro es que los asesores científicos del Gobierno británico este sábado avalaron las actuales restricciones y se posicionaron a favor de establecer más pronto, como el “limitar los contactos sociales a miembros de tres hogares distintos o el cierre de discotecas a finales de diciembre”.

Además, ya todos los mayores de 18 años deben recibir la dosis de refuerzo antes de final de año, algo que estaba previsto para finales de enero, pero que se ha adelantado porque, tal y como destacó el primer ministro, el país se enfrenta a una “emergencia” por ómicron. Y considera que esta variante podría colapsar los hospitales a la vuelta de la Navidad.

ALERTA PARA ESPAÑA. Para algunos expertos el panorama británico puede ser anticipo de lo que se avecina en los demás países en las próximas semanas, cuando a mediados de enero la cepa ómicron ya sea mayoritaria. Y es que en España el primer caso de la variante se detectó el 29 de noviembre, hace ya tres semanas, pero su expansión no ha sido tan rápida como en Reino Unido. De hecho, hasta el miércoles de esta semana, el Gobierno solo había confirmado 59 casos en todo el país (en Galicia ya van 19); pero el viernes saltó en Madrid la alerta de que ómicron ya podía estar presente en más del 50 % de los positivos diarios detectados.