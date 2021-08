Sanidade defiende O Grove en máximo tras críticas

ACUSACIÓN política. Sanidade defendió este miércoles la decisión del comité clínico de que O Grove continúe en nivel máximo de restricciones, ya que su situación es “objetivamente peor que la de Sanxenxo, teniendo en cuenta tanto las incidencias ajustada como las incidencias sin ajustar”.

El departamento de la Xunta contestó así a las declaraciones del alcalde de O Grove, José Cacabelos, a Europa Press en las que tachaba la decisión de “política” y no “sanitaria”, y decía no entender que sólo su municipio permaneciese en el nivel más alto, y no Sanxenxo o Viveiro “con datos similares”.

“Cando lle pregunto ao conselleiro dime que a nosa evolución é positiva, pero que Sanxenxo ten unha lixeiramente máis favorable, que achaca a brotes, vínculos familiares, etc. Criterios subxectivos e non meramente obxectivos como son os datos”, apuntó Cacabelos a la agencia en este sentido.

La Consellería, por su parte, manifestó que O Grove tiene unas tasas de incidencia ajustadas a siete y catorce días de 178,6 y 572,4 casos por cien mil habitantes, mientras que en Sanxenxo estas tasas son de 136,4 e 539,2, respectivamente, por lo que “la evolución de Sanxenxo es claramente más favorable”. ECG