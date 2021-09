Sanidade espera pór en marcha o protocolo covid para o lecer nocturno nos vindeiros días

SANTIAGO. EP. A Consellería de Sanidade espera pór en marcha o novo protocolo covid para o lecer nocturno nos vindeiros días, "se o valida o Comité Clínico e, posteriormente, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia" (TSXG). O titular do departamento autonómico, Julio García Comesaña, confirmouno este domingo nunha entrevista concedida a Radio Galega e recollida por Europa Press, na que engadiu ademais que, "sendo fieis ao que o Tribunal Supremo dito", esperan non atopar "impedimentos" no establecemento do certificado covid para os locais que asuman o maior nivel de compromiso. Un certificado que, segundo asegurou Comesaña, "non se descarta" que se acabe empregando noutros ámbitos como as visitas a residencias de maiores ou hospitais, pero matizou que, polo momento, cinguiranse ao que estipulou o Supremo na súa sentenza.

En relación co lecer nocturno, e preguntado polos incidentes que se produciron en Santiago o pasado ao xoves após o peche da discoteca Ruta, o titular de Sanidade cualificou as imaxes de "preocupantes", pero matizou "non é a maioría" da poboación a que exhibe eses comportamentos. É por este motivo que Comesaña quixo trasladar aos mozos que "traballan no ámbito do lecer nocturno para que poidan escapar das rúas e as aglomeracións".

AUMENTO DE AFORAMENTOS

Respecto ao aumento dos aforamentos aprobados no último Comité Clínico, Comesaña asegurou que se trataba "do paso lóxico", dada a mellora na situación epidemiolóxica. Con todo, insistiu en que en Galicia se caracterizou sempre por "ir con sentidiño e prudencia", polo que se "estudará seguir avanzando se os datos seguen evolucionando ben".

"Temos que ser prudentes. De seguir baixando a incidencia acumulada, poderían darse pasos aos que agora mesmo non nos atrevemos. Non podemos botar o carro antes que os bueyes", asegurou Comesaña, que destacou a importancia de esperar algunhas semanas para valorar o inicio do curso escolar.

Tamén sobre os aforamentos establecidos para os eventos deportivos falou Comesaña, que avanzou que "de cara a outubro", poderíanse revisar as cifras por parte do Consello Interterritorial. "Todo parece indicar que a situación vai ir mellorando, así que é probable que se avance e os aforamentos rolden o 75%-80%".

Volvendo aos protocolos covid, o conselleiro confirmou que o do lecer nocturno contará con formación e funcionará dunha forma "similar" ao da hostalaría. En canto á formación para este último sector --que disporá de tres meses para completar os cursos--, Comesaña sinalou que será online e que "contan" que comece esta semana, "mércores ou xoves".

PROCESO DE VACINACIÓN

Por outra banda, o conselleiro de Sanidade tamén valorou o proceso de vacinación e afirmou que os grandes puntos de vacinación masiva na Comunidade pecharán "ao redor do 30 de setembro", momento no que a dispensa das doses localizarase no ámbito hospitalario.

A decisión tómase ao alcanzar xa un 90% da poboación diana vacinada, aínda que aínda quedan contorna a 160.000 galegos que non acudiron cando foron convocados.

Comesaña explicou que, para facer fronte a esta situación, fíxose "un esforzo" para abrir case ininterrompidamente --con xornadas de 12 horas-- e con diferentes sistemas de citación, incluída a vía Whatsapp, un sistema que o titular de Sanidade recoñeceu que o utiliza "máis xente da que se podía prever, aínda que tamén para consultas e non só citas".

En relación con esas 160.000 persoas sen vacinar, Comesaña explicou que o proceso de procura empezou polos menores de entre 12 e 15 anos, para o que se empregou o servizo de enfermaría de atención primaria. A partir de aí, sinalou, comezarase a localizar aos adultos, sobre todo en casos de persoas que xa non residan en Galicia e por iso non acudisen a vacinarse.

Aínda que a Xunta de Galicia estimara o 30 de setembro como horizonte para a finalización do proceso, o conselleiro recoñeceu que a Comunidade "vai quedar preto", pero insistiu en que é onde queren chegar.

Un proceso que para o titular de Sanidade viuse entorpecido pola repartición de vacinas, que volveu a criticar este domingo, facendo fincapé, sobre todo, na repartición desigual para comunidades cunha maior porcentaxe de contaxiados e que, por tanto, precisaban de menos dose; ao contrario que en Galicia. Comesaña explicou que, segundo o modelo actual, Sanidade solicita as vacinas necesarias con antelación, e o Ministerio envíaas.

VACINACIÓN EN RESIDENCIAS E TERCEIRAS DOSES

Continuando coas vacinas contra a covid, o responsable da Consellería espera que o proceso de inoculación de terceiras doses nas residencias de maiores finalice "nunha semana ou semana e media".

"A posibilidade está encima da mesa", aseverou o conselleiro sobre a inoculación da terceira picada a maiores de 80 anos, pero sinalou que deberá decidirse a nivel estatal, aínda que Sanidade xa pediu "que coincida coa vacina da gripe".

Respecto dunha dose de reforzo para aqueles vacinados con Jansen --monodosis--, o titular do departamento autonómico apuntou que "de momento non está contemplado" e dúbida, ademais, "de que se tome esa decisión de forma inmediata".

ATENCIÓN PRIMARIA

Doutra banda, o conselleiro, preguntado pola recuperación da presencialidad na atención primaria, asegurou que "a maior parte das demandas seguen sendo non presenciais", apelou ao "sentido común" e insistiu no obxectivo de establecer un 60% de presencialidad e un 40% a distancia.

Sobre as manifestacións convocadas en Vigo para a próxima semana por diferentes colectivos da provincia en contra dos recortes en atención primaria, Comesaña insistiu en que é "momento de estar orgullos e satisfeitos" co sistema galego de saúde, "algo que a algúns lles custa".

"Pasados os peores momentos, volven os discursos victimistas", afirmou, ao que engadiu que após elevar até os 76 o número de facultativos en Vigo e abrir sete novos centros de saúde, "falar de recortes ou privatización na atención primaira de Vigo é demagóxico".

Comesaña recalcou que lles gustaría ter máis médicos, "pero non os hai" e insistiu en que para darlle solución a este problema hai que traballar no ámbito da formación. Así, unha das propostas que levará Sanidade ao próximo Consello Interterritorial será a ampliación da convocatoria MIR; así como a creación da especialidade de urxencias.

"Deben revisar uns criterios de hai máis de 30 anos", asegurou o titular da Consellería, co obxectivo de ampliar a formación aos especialistas e, así, contratar máis: "a capacidade de contratación está capada", apuntou.