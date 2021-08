Santiago y Ourense, únicas ciudades que pasarán a nivel medio el sábado

Dos de las siete ciudades gallegas, Santiago de Compostela y Ourense, dejarán este sábado el nivel alto de restricciones para pasar al medio por su mejor situación epidemiológica. Así lo anunció este martes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, destacando que el único concello de Galicia que permanecerá desde dicha fecha en el rango máximo será O Grove.

Tras la última reunión del comité clínico, que asesora a la Xunta en materia pandémica, el titular de la cartera autonómica comunicó que serán 54 los concellos que quedarán a partir del 14 de agosto (a las 00.00 horas) en nivel alto, el 17,25% del total, y otros 69 en el medio, el 22,04%. Consecuentemente, en el máximo solo estará el anterior citado, representando el 0,32%, y en el medio-bajo seguirán estando la mayoría: 189 que representan el 60,38%.

En esta línea, en el alto quedarán 14 ayuntamientos pertenecientes al área sanitaria de A Coruña (Cee, Fisterra, Laxe, Malpica, A Coruña, A Laracha, Arteixo, Betanzos, Cambre, Carballo, Culleredo, Oleiros, Sada, Miño), tres de Santiago (Ames, Muros y Ribeira) y tres en Ferrol (Pontedeume, Cabanas y Ferrol).

Asimismo, en el mismo nivel habrá 12 en Pontevedra ( Meaño, Bueu, Cambados, Marín, Meis, Poio, Pontevedra, Portas, Soutomaior, Vilaboa , Sanxenxo y Vilagarcía de Arousa) y 12 en Vigo (Baiona, A Guarda, Gondomar, Nigrán, O Porriño, Redondela, Salvaterra, Tui, Vigo, Arbo, As Neves y Tomiño), ocho en Lugo (Viveiro, Burela, Foz, Chantada, Lugo, Ribadeo, Xove, Outeiro de Rei) y únicamente dos de Ourense (O Barco de Valdeorras y Verín).

Del mismo modo, en el nivel medio quedarán 15 localidades pertenecientes al área sanitaria de A Coruña (Corcubión, Paderne, Ponteceso, Coristanco, Muxía, Oza-Cesuras, Vimianzo, Abegondo, Cabana, Coiros, Bergondo, Curtis, Camariñas, Carral y Cerceda), 12 más de Santiago (Touro, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Melide, Padrón, Carnota, Teo, Valga, Oroso, Rianxo, Santiago y Silleda) y otras ocho de Ferrol (Narón, Neda, Ares, Cariño, Ortigueira, Cedeira, As Pontes y Fene),

También estarán 10 de Ourense (Riós, Avión, A Rúa, Monterrei, Xinzo, O Carballiño, Ourense, Celanova, Coles y Allariz), así como nueve de Lugo (Monterroso, Palas de Rei, Cospeito, Guitiriz, Cervo, Mondoñedo, Sarria, Monforte y Vilalba), ocho de Vigo (Mondariz, Moaña, Mos, O Rosal, Pazos de Borbén, Cangas, Salceda de Caselas y Ponteareas) y siete de Pontevedra (A Illa de Arousa, A Lama, Cuntis, Vilanova de Arousa, Barro, Ponte Caldelas y Catoria).

Al respecto, el conselleiro, acompañado de la directora general de Saúde Pública, Carmen Duran Parrondo, y el gerente del Sergas, José Flores Arias, aseguró que la comunidad sigue registrando una mejoría que se materializa en la “tendencia baixa” de los casos activos, la disminución de la incidencia acumulada y el descenso de la positividad de las pruebas diagnósticas de infección hechas recientemente.

Si bien continúan siendo “datos altos” que “nos seguen a preocupar”, apuntó que “cada vez queda menos” y es hora de reiterar el buen comportamiento que caracteriza a la sociedad gallega, pese a llevar “ano e medio pedindo ese esforzo” pronunciado en el respeto a las normas antiCOVID y a las medidas habituales (higiene de manos, mascarilla si no se guarda la distancia, etc).

Todo ello lo dijo con la mirada puesta en las “festas populares” que se están sucediendo o acontecerán en la comunidad próximamente, advirtiendo además de que hay que tener “moito coidado coas festas particulares” que están “prohibidas”, ya que las limitaciones actuales son de seis personas en interiores y 10 en exteriores, además de ser “un perigo” que provoca un porcentaje muy alta de brotes de coronavirus.

Apelando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de ayudar a convencer a todas “aquelas persoas que non cumplen estas medidas” de que “ten que ser así”, el conselleiro subrayó que “está demostrado” que la prudencia “é a maneira de controlar esta transmisión que xa vivimos nesta onda”.

“Os datos melloran, evidentemente van mellorando, xa o dixemos, pero mentres teñamos 300 ingresados, 250 en planta e máis de 50 persoas en uci non podemos darnos por satisfeitos. Hai un enorme esforzo que están a facer os profesionais sanitarios”, añadió asimismo Comesaña, destacando que “ese traballo non pode minusvalorarse non dándolle a importancia que teñe” y que evidentemente “a enfermidade se colle, se transmite, e nalgunhas ocasións remata nunha unidade de hospitalización ou na propia uci”.

“E por suposto os falecidos que seguimos a ter dia tras dia” , apostilló el titular sanitario. Y es que “non podemos contentarnos con que sexan datos baixos. Calquer falecemento, calquer persoa na uci, calquer persoa hospitalizada e incluso calquer contaxiado é un dato negativo en Galicia e no resto do Estado”.

volverá AL FIN EL OCIO NOCTURNO COMPOSTELANO Y OURENSANO. Así pues, tras la entrada en vigor de las nuevas medidas este sábado, el ocio nocturno en los interiores de discotecas y pubs resurgirá en las grandes urbes gallegas de Santiago y Ourense: las únicas de las siete ciudades (sin contar a A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol y Ourense) que podrán recuperar la noche entre copas y locales.

La evolución epidemiológica permite relajar las restricciones y pasarán del nivel alto al nivel medio, de manera que podrán reabrir los citados establecimientos con horario hasta las 3,00 horas, y con la obligación de presentar certificado COVID (de vacunación o PCR negativa) por parte de los clientes que accedan al interior, donde el aforo se limita al 50 %, mientras que es del 100 % en caso de terraza exterior. En el resto de establecimientos hosteleros, se permitirá un aforo del 50% en el interior (sin servicio de barra) y el mismo para las terrazas, sin obligación de llevar el certificado COVID.