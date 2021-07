Sector del ocio nocturno: “Exigir una PCR para abrir es como obligarnos a cerrar”

Las restricciones impuestas por Sanidade implican en la práctica el cierre total del ocio nocturno. La incertidumbre sigue azotando a un sector que, tras el anuncio de reapertura el pasado 1 de julio, confiaba en que el verano les ayudase a paliar las pérdidas en la que habían incurrido tras 15 meses de clausura. Sin embargo, el tener que exigir a los clientes la presentación de una prueba PCR negativa para poder acceder al interior de los locales es, para la mayoría, inviable.

“Hubo algún establecimiento en Pontevedra que sí intentó reabrir el fin de semana pasado pidiendo la prueba, pero fue inviable”, asegura Elena Vitoria, representante del sector y presidenta de Hosfega. Tal y como indica, lo que hicieron la mayoría fue abrir puertas el viernes y cerrar el sábado.

“Es un absurdo total que todo lo que está pasando, el aumento de contagios y los brotes, vuelva a pagarse con el ocio nocturno”, critica, asegurando que “no tiene sentido que yo vaya a programar salir el sábado a tomarme un ‘gin tonic’ y tenga que ir el jueves al Sergas a decírselo para que me hagan una PCR”. Básicamente, porque, además, “si no tienen cita, ya que difícil es que te la hagan siquiera cuando tienes contacto con un positivo, ¿qué haces? ¿Te la pagas en una clínica privada? Entonces te sale el ‘gin tonic’ por 205 euros”.

Para Elena la entrada en vigor de estas restricciones supone una forma encubierta de obligar al cierre del sector: “Exigir una PCR para abrir es como obligarnos a cerrar”. Y es que en la ciudad, tal y como nos cuenta Daniel Lorenzo, propietario del pub La Pomada, participante en las pruebas piloto, “nosotros el fin de semana pasado ya no abrimos y este tampoco lo haremos”. Sabe de primera mano que sus amigos del sector tampoco lo han hecho, y suponen la gran parte de los negocios de este tipo en Pontevedra.

“NO PODEMOS RECUPERAR TRABAJADORES SI NO VAMOS A CUBRIR GASTOS”. “Está siendo muy complicado analizar estas nuevas medidas, porque no estamos seguros de que realmente la gente vaya a hacerse las pruebas, viendo cómo han funcionado los cribados entre los jóvenes, con baja participación”, explica Daniel, que, por ello, ha decidido no arriesgarse a subir la reja.

Se debe, en primer lugar, a un motivo económico, ya que “no podemos abrir solo mi socio y yo, sino que tenemos que dar de alta al personal, y es bastante, lo que supone gastos importantes, y si no vamos a poder cubrirlos preferimos esperar un poco y ver cómo evoluciona la cosa”.

En este sentido, plantea que si reabriesen este fin de semana recuperando a gente, podrían verse en la tesitura de volver a cerrar totalmente si “la semana que viene subimos de nivel”. “Necesitamos ver unos datos un poco más positivos para tomar la decisión de abrir”, asevera este profesional.

Daniel asegura que “esto es un auténtico sinvivir, porque nos habíamos puesto la ilusión en el mes de julio, a partir del día 1, para trabajar más o menos durante el verano cubriendo gastos, y nos hemos llevado un mazazo tremendo”. “Es imposible ya hacerse ilusiones, porque al final, psicológicamente, es peor”, dice.

“NO SABEMOS BIEN CÓMO FUNCIONA ESTE SISTEMA”. Lo mismo le sucede a Borja Vilaplana, propietario del pub La Isla, en la ciudad de Ourense, que vió muy precipitado el anuncio de la pasada semana cuando, después de cerrar, días antes de la llegada del fin de semana, les dejaron abrir con PCR. “No sabemos bien cómo funciona eso y, aunque estaría bien y por mi parte estaría de acuerdo con implementarla, no sé cómo van a responder los clientes”, plantea, dudando que realmente haya mucha gente que opte por cribarse para salir de fiesta. “Nos da miedo lo que pueda pasar”, afirma.

“Llevábamos quince meses con el local cerrado, abrimos una semana, la primera de julio, pensando que volveríamos a la normalidad, aunque fuese trabajando al 50 % y nos hemos encontrado con esto otra vez, sin saber bien qué hacer”, denuncia, ya que se siente desatendido por parte de la Administración, sin explicaciones de cómo sacar adelante su negocio.

En su caso, para contratar a personal y no tener que preocuparse de echarlos un día para recuperarlos al siguiente, “trabajo con gente conocida, amigos de mi familia y cosas así, que más o menos pueden entender la situación del local, porque hay confianza, pero aún así es un poco complicado”.

DUDAS SOBRE LOS CRITERIOS PARA FIJAR LAS RESTRICCIONES. Asimismo, desde Hosfega, Elena pone de manifiesto otra controvertida situación: los nuevos criterios para fijar las restricciones en cada ayuntamiento. “Nosotros en Pontevedra ya estamos trabajando al 50 % de aforo y Villagarcía al 30 %, cosa absolutamente inexplicable, no puede ser que la zona de Cambados y Vilagarcía esté en nivel alto y todo cerrado teniendo menos incidencia acumulada que Sanxenxo, que está en nivel medio”, denuncia.

Por ello, tacha de “opacos” los nuevos criterios. “No pueden dar titulares diciendo que van a cambiar las medidas y aplicar otros criterios y que nadie explique cuáles son o por qué, encontrándote luego con la sorpresa”, critica. Tiene la sensación de que “siempre van a por los mismos, porque no hay otra manera, en vez de salir a atajar los botellones en las calles y las reuniones privadas”.

DEMANDA DE AYUDAS. “A mí me da la sensación de que esto es una guerra y no tienen efectivos para luchar”, sentencia Elena, que sigue demandando “refuerzos económicos”. “Si yo tengo que reducir al 50 % mi aforo, pues entonces tendré que reducir al 50 % el pago a la Seguridad Social, lo que pago a Hacienda, el alquiler... Y todo por ley, porque somos empresas legalmente constituidas que pagamos nuestros impuestos para poder ejercer nuestra actividad legal, estando ahora intervenidas por el Estado sin poder trabajar”, recrimina.