Sólo habrá cuarentena de aula completa si hay 5 o más positivos o el 20% de contagiados

MADRID/SANTIAGO. EFE/EP. Las aulas son entornos seguros en cuanto a la transmisión de la covid, y Sanidad lo ha dejado claro este viernes con una recomendación a las comunidades: la cuarentena de toda la clase solo será necesaria si hay 5 o más infectados o el 20 % del alumnado; con 4 o menos se considerarán casos esporádicos y no se plantea el aislamiento. A unos días (el 10 de enero) de que se retomen las clases en todos los niveles educativos, Salud Pública ha trasladado esta recomendación con la que apuesta por fomentar “lo máximo posible” la presencialidad en todos los niveles, reforzando la prevención pero sin diferenciar cuarentenas para menores vacunados o no vacunados. Ahora las comunidades podrán aplicar o no la medida. Alguna de ellas ya ha avanzado sus protocolos, como la Comunidad de Madrid: en este caso, los alumnos de hasta 12 años que hayan sido contacto estrecho de un positivo no tendrán que guardar cuarentena, sea cual sea su situación vacunal.

Mientras, Andalucía es partidaria de relajar las cuarentena, si bien ante la aparición de un brote dejará la decisión en manos de la Consejería de Salud y Familias.

Con esta recomendación global de las cuarentenas para los centros escolares Sanidad busca adaptarse a la situación pandémica actual y mantiene el mismo protocolo que para la población general, que es de igual o inferior a siete días para contactos estrechos sin pauta completa. Los cambios de protocolo se han conocido este viernes en un escenario en el que se ha constatado una ralentización en la subida de contagios respecto a días previos. Sin embargo, este descenso de covid detectado en el día de Reyes, según datos confirmados por algunas comunidades autónomas, parece más atribuible a una bajada en la realización de pruebas diagnósticas que a una caída general de la transmisión.

De momento, Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Galicia y La Rioja suman 41.000 nuevos contagios, una cifra inferior a la notificada por estas comunidades antes de las festividad de Reyes. Lo que no baja es la cifra de ingresos hospitalarios y ocupación de camas UCI: estas últimas rozan ya el 22 % de media nacional, según los últimos datos de Sanidad. En Cataluña, los pacientes con covid-19 ingresados en los hospitales han superado los 2.000 por primera vez en esta sexta ola, cuyo riesgo de rebrote repunta tras días bajando.

Este viernes, hay 84 personas más que ayer ingresadas por covid en hospitales catalanes, y de estos 2.002 pacientes, 471 se encuentran en la uci.

Castilla y León ha notificado once fallecimientos, y Galicia ha notificado 4.106 nuevos contagios, 763 menos que un día antes en una jornada con 5.000 pruebas diagnósticas menos que en las 24 horas anteriores. También La Rioja tiene más hospitalizados tras la jornada de Reyes y ha notificado dos nuevas muertes por covid, y Navarra, que lleva días liderando la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes con más de 6.000, ha visto bajar por fin la cifra de positivos.

En medio de esta cascada de cifras, el investigador del Grupo de Investigación de Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOMSC) de la Universidad Pública de Cataluña, Enric Álvarez, ha informado de que los contagios en Cataluña crecen más lentamente, por lo que pronostica un previsible descenso a partir de la semana que viene cuando se podría saber si se ha alcanzado ya el pico de la trasmisión EFE

CONTACTOS ESTRECHOS. La Xunta defiende que los alumnos de 12 años en adelante no tengan que hacer cuarentena a pesar de ser contacto estrecho de un positivo en coronavirus, siempre que estén asintomáticos y que cuenten con la pauta completa de vacunación. Además, el período de aislamiento para ellos en caso de contagio será de siete días y no de 10, como estaba establecido hasta ahora, por lo que podrán volver a clase tras una semana desde su positivo. Así lo ha trasladado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en una rueda de prensa ofrecida junto al titular de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, al témino de la reunión del comité educativo que asesora a la Xunta durante la pandemia. Con todo, la comparecencia de ambos dirigentes se ha producido de forma paralela a la reunión de la Comisión de Salud Pública de este viernes, en la que las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han aprobado que no se tenga que confinar un aula completa cuando haya hasta cuatro positivos o menos del 20 por ciento de los alumnos. Estas medidas, tal y como ha destacado Comesaña, tienen el objetivo de que los últimos cambios en el protocolo para la población general --aislamientos de 7 días para positivos y exención de cuarentenas para contactos estrechos, en caso de pauta completa de vacunación-- se “trasladen a la población educativa”. Eso sí, el documento “final” de la Comisión de Salud Pública todavía tendrá que hacerse público a lo largo de este viernes, tras lo cual será remitido tanto a la comunidad educativa como a la sanitaria, ha explicado Comesaña, ya que “la idea” es tenerlo listo antes de la vuelta a las clases prevista para el lunes, 10 de enero.

LOS CENTROS, “ESPACIOS SEGUROS”. Por su parte, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade ha enmarcado la adaptación del protocolo en las labores para “garantizar que los centros sean espacios seguros” y que el curso se reanude “con la máxima normalidad posible” a pesar de la sexta ola de la pandemia. Eso sí, en relación con las medidas preventivas --distancias entre el alumnado, los grupos burbuja y ptras medidas higiénico sanitarias--, todas ellas “se mantienen” como hasta ahora. Román Rodríguez ha reconocido que la Xunta prevé que la vuelta a las clases tras el parón navideño conlleve “un aumento de casos” de covid-19 en los colegios e institutos debido al “incremento de las interacciones sociales” propios de estas fechas. Todo ello a pesar de que las vacaciones se iniciaron con una incidencia en los centros “semejante” a los mismos días de diciembre de 2020. En este contexto, el conselleiro de Educación ha recalcado que “los niños tienen menos riesgos en las aulas y en los centros que en sus casas”. Asimismo, Rodríguez ha defendido que la recuperación de la actividad docente sea presencial, algo que Galicia “ya fue capaz de lograr el año pasado”, mientras “otras comunidades no”.

LAS BAJAS, CUBIERTAS DE MODO “INMEDIATO”. Con este objetivo de volver a las aulas, ha avanzado que la Consellería está ya llamando los 200 profesores que estaban de baja antes de las vacaciones para que se REincorporen el lunes, aunque ha reconocido que es probable que a partir de ese día se notifiquen otras bajas nuevas. “Las cubriremos de un modo inmediato”, ha prometido Rodríguez. Y es que serán los directores de los centros los que el lunes “tendrán que ver la plantilla” disponible y “cargar las bajas” en el sistema para que así puedan ser cubiertas.

EXÁMENES UNIVERSITARIOS. Durante el turno de preguntas, los medios han interpelado al conselleiro sobre cómo se desarrollarán los exámenes universitarios previstos para este mes de enero, un asunto que también se abordó en la reunión entre el Gobierno y las comunidades del martes. En el caso de Galicia, Rodríguez ha recordado que hay un protocolo pactado entre la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Ministerio de diseñar el sistema que posibilite que los alumnos contagiados “no pierdan el derecho a hacer el examen”. De este modo, los alumnos realizarán la prueba en una fecha “que tendrán que pactar con los diferentes profesores”. “Las fechas, los sistemas, las distancias entre los días... Eso, cada universidad dentro de su marco de autonomía, puede hacerlo. Lo que sí se garantiza es que cada universidad tiene que ofertar ese examen de repesca”, ha resumido el conselleiro.