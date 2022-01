Todos los sectores económicos acusan múltiples bajas que les empujan al cierre

Santiago. “La mayoría de agricultores y ganaderos son autónomos y hay un porcentaje de ellos que tiene síntomas y comunica bajas, pero la inmensa mayoría de gente no, porque tampoco tiene quién le haga el trabajo, por lo que tiene que salir al campo sí o sí”, asegura Francisco Bello, presidente de Asaga.

Además, destaca que las explotaciones “están bastante aisladas, porque salvo contactos con terceros, es raro que un ganadero no trabaje en solitario y al aire libre”.

“El trabajo lo tenemos que hacer sí o sí, porque no tenemos quién lo haga, las vacas no se pueden dejar sin ordeñar ni sin comer, y trabajamos 24 horas 365 días al año, aunque a veces vayamos con la pata arrastro”, se lamenta, explicando que, “una tienda puede cerrar, pero el campo no cierra ni cerró nunca durante la pandemia, continúa adelante cada uno como puede, incluso pidiendo alguna ayuda familiar”.

Y es que el parar un solo día, para algunos cultivos, puede significar que se echen totalmente a perder. Es el caso, como apunta Bello, de la judía de invernadero, “que si no la recoges hoy, mañana ya no sirve para nada”, o la lechuga, e incluso el tomate, “para el que puedes tener tres días de margen”. “El problema de esto ya no es que falte mercancía, sino que la que hay, al tener menos calidad, por recogerse más tarde, se devalúa”, dice.