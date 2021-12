Una vacunación para la Historia: más de 2,3 millones de gallegos inmunizados en un año

“Es una cosa maravillosa”. Hoy, 27 de diciembre de 2021, hace exactamente un año que arrancó la campaña de vacunación contra el covid en Galicia de la mano de Nieves Cabo, una brionesa residente en el centro Porta do Camiño que, a sus 82 años, tuvo la fortuna de convertirse en la primera gallega vacunada.

Miedos, incertidumbres sobre la efectividad, temor ante la falta de experiencia previa y la rapidez de fabricación y puesta en el mercado de los sueros empañaban el arranque de un proceso que, a día de hoy, inmersos en la sexta ola, con las infecciones disparadas, pero con menor número de hospitalizados, podemos decir con total convencimiento que ha salvado muchas vidas.

Dos semanas después del primer pinchazo, Nieves también sería la primera en recibir el segundo y completar así su pauta de vacunación, el 16 de enero. En aquel momento también estaban siendo dispensadas vacunas a sanitarios, con Yolanda Moares como la primera enfermera en inocularse.

A mediados de enero cabe recordar que Galicia estaba sumida en una tercera ola de infarto. Después de las Navidades y de la movilidad y las reuniones mantenidas durante las mismas, el pico de contagios no paraba de crecer y, pese al inicio de la vacunación, esta no había llegado a tiempo para evitar la embestida, pues tal y como decía el director de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, “sus efectos no se sentirán hasta finales de febrero o principios de marzo”.

Y es que a mediados de enero apenas el 1,84 % de los gallegos tenían la primera dosis, porcentaje ligeramente superior al de España (1,62 %), siendo Galicia la sexta comunidad con más inoculados, tras Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y La Rioja. Era imposible ir más rápido ante los numerosos retrasos que acarreaba la única farmacéutica hasta aquel momento aprobada: Pfizer, que no daba atendido semejante demanda. Por suerte, el Sergas había decidido guardar parte de las dosis que recibía como reserva, por lo que no habría problema para terminar la inmunización de residentes y sanitarios.

Precisamente, en los sanitarios se había empezado por proteger a los de Atención Primaria, para pasar luego a las diferentes áreas hospitalarias, y, desde el 10 de febrero, también al servicio de Atención a Domicilio (fundamental para los mayores) y a los trabajadores de centros de día, y se pretendía acabar de inmunizar a todo el grupo ya a comienzos de marzo.

En aquel momento, según anunciaba el presidente Feijóo, Galicia había desplegado dispositivos de vacunación capaces de administrar 19.000 dosis diarias si se hubiesen recibido (cosa que no sucedió hasta muchos meses después). La cosa iba tan lenta que los primeros cálculos de cuándo se alcanzaría la ansiada inmunidad de rebaño (fijada en el 70 % para poder combatir a la cepa mayoritaria en aquel momento, la alfa) la situaban en un plazo nada alentador de siete años.

Moderna no llegaría hasta mediados de enero y con solo 25.000 dosis para toda España, número absolutamente residual. Y España necesitaba para cumplir el objetivo 1,5 millones de dosis a la semana, y estaba recibiendo 360.000 de Pfizer, a las que podrían sumarse otras, como mucho, 100.000, con Moderna.

TRAS UN ENERO ESPERANZADOR, LLEGAN LOS TROMBOS DE ASTRAZENECA Y EL DISPAR REPARTO EN FEBRERO. Tras residentes y sanitarios, el 21 de febrero, empezaron en la comunidad gallega las inoculaciones por edad, con los mayores de 80 o más años, que habían demostrado ser los más débiles durante la primera ola. Y tan pocas dosis estaban llegando que el siguiente grupo, el de 70 a 79, tuvo que esperar más de un mes, hasta abril, para recibir su vial correspondiente.

Aunque AstraZeneca ya había recibido la aprobación y podía suponer un alivio por llegar más viales de vacunas... Todo dió un giro cuando empezaron a aparecer los primeros casos de trombos asociados a la vacuna. Aunque los expertos decían que eran sucesos anecdóticos entre los millones de personas que se vacunaban, por precaución muchos países, incluida España, paralizó la administración para repensarse a quién dar este preparado.

Así las cosas, a 16 de febrero de 2021 solo el 2,93 % de los gallegos tenían la primera dosis de vacuna (ni un 1 % se había avanzado sobre el mes anterior), siendo este un porcentaje por debajo de la media de España, en el 3,15 %. Ahí surgieron las quejas de que a Galicia no estaban llegando las dosis suficientes en relación a su población, ya que había pasado a ser la décimo segunda comunidad en número de vacunados, mientras Asturias, León y Extramadura seguían en los primeros puestos, y pese a que administraba el 90 % de las dosis que le llegaban.

NUMEROSOS INCUMPLIMIENTOS Y RETRASOS DE LAS FARMACÉUTICAS, SOLO PUDIENDO CONTARSE CON PFIZER. En marzo, tras mucho debate sobre AstraZeneca, se acuerda finalmente dispensarla al colectivo de 55 a 65 años, y fundamentalmente entre los trabajadores esenciales. El día 30 España recibió cerca de un millón de vacunas. A Galicia llegaron 57.000 de Pfizer y 32.000 de Moderna, pero nada de AstraZeneca. Así, se evidenciaba que con las únicas previsiones reales que se podía contar era con las de Pfizer, que estaban llegando a tiempo, mientras Moderna expedía a cuentagotas, AstraZeneca acumulaba incumplimientos y Janssen, un mes después de ser aprobada en Europa, aún no había enviado sus primeros viales. De este modo, aunque las previsiones de vacunas que tenían que llegar hacían posible alcanzar la inmunidad de rebaño (el 70 %) en verano, las recibidas la alejaban cada vez más.

A mediados de mes, Galicia contaba con el 11,23 % de la población con una dosis, volviendo a situarse por encima de España (10,49 %). Pero no así en las dos, con un 5,35 % frente a un 5,50 %. Subía, con todo, al puesto octavo de las comunidades con más inoculaciones, siendo nuevamente los primeros para Castilla y León, Asturias y La Rioja.

DÍAS DE ABRIL CON UNA INGENTE CANTIDAD DE PINCHAZOS EN MEDIO DE UNA LEY DE SALUD DECLARADA ‘INCONSTITUCIONAL’. Por su parte, el mes de abril fue mucho más alentador. España superó por primera vez las 300.000 vacunas diarias, llegando a 8,3 millones de dosis administradas. La vacunación de los grupos de la primera etapa del proceso (residentes, trabajadores de estos centros y sanitarios el primera línea), estaba completa. Continuaba la de mayores de 80 años, sanitarios de segunda línea y otros colectivos esenciales como fuerzas de seguridad y docentes. El objetivo era acabar con los de 80 a principios de mayo y había temor en Galicia de que no llegasen las vacunas, en medio del proceso de inoculaciones al grupo de 70 a 79 años, por lo que Galicia pasó a ser la última, solo por detrás del País Vasco, en número de dosis administradas: solo un 80,1 %, para tener reservas.

Desde la comunidad se había impulsado la Ley de Salud, donde el párrafo que aludía a una supuesta vacunación obligatoria despertó los recelos del Gobierno central, que pidió al Tribunal Constitucional que estudiase su insconstitucionalidad, siendo admitido a trámite el recurso y fallado, al final, a favor del Ejecutivo.

EN MAYO, ESPERANZAS PUESTAS EN JUNIO, PERO LA TARDÍA INMUNIZACIÓN DE LOS JÓVENES SE SALDÓ CON UN MACROBROTE DE ESTUDIANTES. En mayo las previsiones de cara a junio eran más que positivas, pues se esperaba que en cada semana del mes estival se recibiesen un millón de dosis a mayores de las previstas, elevando el total a 13 millones en todo el mes. Y, a mediados de mayo, todos los mayores de 60 años habían recibido una dosis, empezando ya con el grupo de 50 a 59. Galicia subía en aquel momento al cuarto puesto de autonomías con más dosis administradas.

Y ya en junio llegaría otro de los hitos del proceso de vacunación, tras mucho debate: Salud Pública daba luz verde a la vacunación de adolescentes a partir de doce años. Las cosas iban tan bien en aquel momento, con Galicia con un 53,18 % de sus habitantes con la primera dosis (el 45,76 % en España) y el 34,06 % con las dos (el 27,4 % a nivel nacional), que incluso se escuchaba que los grupos que restaban por inmunizar –los de 30 a 39, 20 a 29 y 12 a 19– pudiesen optar por cita previa.

Esto no sucedió en Galicia, pero sí en otras comunidades, lo que provocó que, aunque la autonomía gallega avanzó más rápido en la inoculación del colectivo de treinteañeros, atrasó la de los más pequeños, mientras otras la priorizaron. Se mantenía, pues, la desescalada por tramos etarios y esto trajo mucha cola después de que a finales de mes, un viaje de fin de curso a Mallorca dejase un brote de más de un centenar de infectados y medio millar de cuarentenados por contactos, pertenecientes ya a la variante delta algunos.

JULIO Y LAS VACACIONES DEJARON MUCHAS CITACIONES SIN ASISTENTES Y EL PASAPORTE COVID TERMINÓ EN FRACASO. Con el verano ya presente, julio se prevía como un mes con varias problemáticas: falta de dosis por las vacaciones de las fábricas, retrasos en la llegada de las dispensadas, mayor movilidad de la población que hacía más difícil fijar citas concretas y bajo nivel de participación en las primeras inoculaciones de los grupos de menor edad. En concreto, a finales del mes comenzaba la administración de vacunas a los veinteañeros, y no fue tarea fácil.

Precisamente, para animar a la vacunación, el Gobierno gallego impuso en la hostelería la solicitud de certificado covid para poder acceder a su interior, así como en el ocio nocturno. En su defecto también servía el resultado negativo de una prueba PCR o un documento acreditativo de haber superado la enfermedad. Pero poco duró esta restricción, pues fue tumbada por el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), por no haber sido planteada a los jueces.

Mientras, el Gobierno central ya daba una fecha para lograr el 70 % de inmunizados: el 17 de agosto, algo que Feijóo veía “triunfalista”. Además, daba por hecho que con la cepa india presente, el 70 % ya no servía, y se necesitaría un 90. Galicia era ya la segunda comunidad con más inmunizados, con el 65,6 % de ciudadanos con doble pauta, y un 90 % entre los mayores de cuarenta.

En agosto España registró la jornada de vacunación más floja desde mayo, pero se quedaba a las puertas de 30 millones de personas con pauta completa (el 63,2 % de la población). Desde mediados de julio el ritmo había descendido y el objetivo del 70 % parecía lejos.

El 17 de agosto, fecha marcada por Sánchez para lograrlo, solo Asturias lo había conseguido, aunque Galicia se quedaba cerca (68,53 %) y España muy lejos (63,16 %). Pero también es cierto que en el país estaban ya vacunados el 45 % de los niños de 12 a 19 gracias a la autocita, que en Galicia ni había empezado.

Atrás quedaba julio, con semanas en las que se administraron más de 3,5 millones de dosis y se llegaba a alcanzar el récord de inoculaciones diarias: 765.000. En agosto pocos eran los días que superaban los 500.000 pinchazos y miles de citas se estaban quedando desiertas por inasistencia de los convocados.

SEPTIEMBRE CON PRIORIDAD DE LOS NIÑOS EN LA VUELTA AL COLE Y EL ARRANQUE DE LOS TERCEROS PINCHAZOS. En septiembre se juntaba el inicio de las dosis de refuerzo (dos ya no eran suficientes pues tras seis meses se reducía notablemente la eficacia) en mayores de 80, con la campaña de vacunación de la gripe, simultaneando el proceso en algunos casos. En ese mes también arrancó la puesta de primeras dosis a los mayores de doce, con el objetivo de finalizar sus primeros pinchazos antes del día 20, día del inicio de las clases. Fue en ese momento cuando sí se abrió la autocitación.

A finales de mes, el 30 de septiembre, tras acabar con este último grupo de los más pequeños, se cerraron los vacunódromos y la campaña se trasladó únicamente a los hospitales. Se llegaba ya a un 91,3 % de la población diana con doble pauta, que en octubre ya alcanzaba también al grupo de 70 a 79 años, para el que se hizo preciso reabrir en noviembre los centros de vacunación masiva, pues a menor edad más aumentaba el número de personas que debían inyectarse.

Ya en la actualidad, la comunidad se encuentra sumida en la vacunación de los niños de 5 a 11 años, a la que se procedió con celeridad después de que el Ministerio la aprobase a comienzos de diciembre. El día 13 se empezaron con Pfizer las inoculaciones y, desde entonces, ya 60.000 niños recibieron una dosis.