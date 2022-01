Ya es definitivo: la vuelta a las aulas será totalmente presencial el día 10

El Gobierno central acordó este martes con las comunidades autónomas que la vuelta a las aulas después de las vacaciones de Navidad se lleve a cabo en la fecha prevista a comienzos de curso. Será el próximo lunes, 10 de enero, de manera presencial y en todos los niveles educativos, incluido el universitario. En este último caso, muchas instituciones de educación superior están a punto de comenzar el período de exámenes y no será hasta la primera o segunda semana de febrero cuando vuelvan a las aulas.

Lo anunció la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que, acompañada de la titular de Educación, Pilar Alegría, y el de Universidades, Joan Subirats, mantuvo una reunión telemática con los responsables de Educación, Universidad y Sanidad de las autonomías con el objeto de decidir el momento de reanudar el curso y si se vería com- prometido por la variante ómicron.

Darias manifestó, eso sí, que se garantizará la ventilación cruzada, el uso de mascarillas también en los recreos, la apertura de todos los centros educativos y la máxima presencialidad a partir del 10 de enero, además de intensificar la comunicación y difusión a toda la comunidad educativa sobre las medidas de prevención. Asimismo, se reforzará la vacunación infantil, que en Galicia está muy avanzada, y se reforzará el cumplimiento de todos los protocolos en los centros universitarios y residencias. En este sentido, el ministro Subirats avanzó que se trabaja con las universidades para que tomen medidas con el fin de que los estudiantes afectados de covid durante estos exámenes “no pierdan la convocatoria”.

Y es que desde que comenzaron las vacaciones de Navidad y por el incremento de contagios que trajo consigo ómicron, se barajó la posibilidad de retrasar la vuelta a las aulas, aunque tanto las familias como los sindicatos y la comunidad educativa en general exigían normalidad.

NECESIDAD DE UN PROTOCOLO CONJUNTO Los conselleiros de Sanidade, Julio García Comesaña, y de Educación, Román Rodríguez, defendieron la vuelta presencial a las aulas pero pidieron al Ministerio que actualice el “protocolo” para la vigilancia de casos positivos y las cuarentenas correspondientes.

El titular de la sanidad gallega manifestó su “preocupación” sobre los cambios en la vigilancia de positivos y reclamó que se envíe a las comunidades un “protocolo actualizado” antes del día 10 de enero. En este sentido, Carolina Darias aseguró que la Ponencia de Vacunas estudiará el borrador, pero que en el ámbito educativo las cuarentenas serán las generales que se aplican para toda la población, que se acordaron la semana pasada.

En todo caso y como hay que “garantizar el derecho a la salud y a la educación”, la Xunta contará con un protocolo propio en el que tomará a los menores de doce años como no vacunados por lo que los contactos estrechos de este grupo de edad sí deberán guardar cuarentena de siete días. No obstante, Comesaña abogó por contar con un “criterio común” para todo el Estado, “más allá del borrador” que se conoció ayer.

Así, los mayores de 12 años que tengan síntomas “por supuesto, se harán PCR o autotest”, explicó, y en caso de que sean positivos se aislarán. En cambio, sus contactos estrechos, si cuentan con la pauta completa, no deberán hacerlo.

No obstante, los menores de doce años –que todavía no han tenido acceso a la doble pauta– contarán como no vacunados y deberán permanecer en aislamiento “siete días, más tres de vigilancia activa” en tanto que “se seguirá el criterio de la población general no vacunada”.