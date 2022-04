3ª División: a última xornada, este domingo ás 18.00 horas

Santiago. Un domingo como os de antes, de fortes emocións e de carrusel de partidos, todos á mesma hora, polo menos todos aqueles cuxos resultados afecten, ou poidan afectar, á clasificación final. A fase regular da Terceira División RFEF conclúe oficialmente este próximo domingo, 24 de abril, coa disputa da última xornada no Grupo 1 e a emoción está asegurada, debido a que aínda quedan moitas cousas por decidir. Sabemos que o ascenso directo á Segunda División RFEF é cousa de dous, Polvorín FC ou Ourense CF, e que hai 4 equipos (CD Barco, Rápido de Bouzas, Racing Club Villalbés e RC Deportivo Fabril) que nesta última xornada loitarán polas dúas prazas de playoff de ascenso que aínda non teñen dono. Ademais, tamén hai batalla na zona baixa para evitar a décimo terceira praza que podería supor un descenso no caso de arrastres. O desenlace desta fase regular da Terceira División RFEF será este domingo 24, a partir das 18 horas. REDAC.