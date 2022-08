A andaina solidaria ‘Os Camiños da Memoria’ vai ter 250 participantes

Santa Uxía de Ribeira. Tras dous anos de celebración virtual a andaina solidaria Os Camiños da Memoria organizada pola Asociación Agadea regresan ao seu formato físico. O próximo venres 26 de agosto celebrará a sétima edición desta iniciativa que busca visibilizar e sensibilizar á poboación sobre a doenza do alzheimer.

Esta semana tivo lugar a presentación no consistorio local, con participación da concelleira de Servizos Sociais, Ana Barreiro; da presidenta de Agadea, Isabel Gey; de Laura Somoza, coordinadora da asociación no centro radicado en Ribeira; e de Eduardo Iglesias, da Asociación Arousa Neo que colabora na organización. A cita terá lugar ás 20.30 horas con saída e meta no parque García Bayón. O percorrido, de 8 kilómetros de distancia con dificultade media-baixa, descorrerá por Coroso, o entorno de Pedra das Cabras, a congostra da Carballa, As Saíñas e volta por Coroso ata o punto de partida. Haberá a posibilidade de acurtar a ruta a 6 ou 3 kilómetros pensando naquelas persoas que no se vexan con forzas para completar todo o traxecto. O grupo Tahume amenizará a saída.. O trazado contará con puntos de avituallamiento. As inscricións pechan o día 24 ás 13 horas, podéndose facerse en www.agadea.org. REDACCIÓN