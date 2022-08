A Baña e Carballo, capitais do xadrez galego neste mes

··· O I Torneo Open Internacional de Xadrez Deputación da Coruña terá lugar do 4 ao 11 de setembro en Sada, no Hotel Mariña Sada ou no pavillón municipal da localidade. Poderá participar calquera xogador ou xogadora que conte con licenza deportiva, ata un máximo de 200 persoas. Repartiranse 13.050 euros en premios, con 2.250 euros para o gañador, 1.500 euros para o segundo clasificado e 1.200 euros para o terceiro. A inscrición, que é gratuíta, ata o 1 de setembro, pode facerse na Federación Galega de Xadrez a través do correo electrónico ‘openxadrezsada2022@gmail.com’ ou no formulario da web que se creará para o evento, segundo lembrou a deputada de Deportes, Cristina Capelán Cancelo na súa presentación.