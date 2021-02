A competir y a dar la sorpresa, el reto otra vez del Ulla Oil

··· Confiesa Chiqui Barros que es inevitable -“Es como el caso de esos entrenadores que dicen que no leen la prensa”, se ríe- porque tanto sus jugadoras como él mismo mantienen un ojo atento a lo que puedan hacer sus más inmediatos enemigos en la pelea por la permanencia. Cada jornada supone dar un paso adelante u otro atrás. “Sin embargo, como aún les decía esta semana, no lo podemos controlar. Sabemos el calendario de todos nuestros rivales directos como supongo que ellos sabrán el nuestro. Pero ellas miran también los partidos, sin duda. Nosotras ahora ya hemos hecho lo más difícil que es llegar no solo con vida, si no con muchos más equipos involucrados”, enfatiza.