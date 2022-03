A Coruña alberga hoxe a quinta xornada didáctica do proxecto ADN Futgal

PONENCIAS DE FÚTBOL. A Coruña é este luns a quinta parada de ADN Futgal. O Comité Galego de Adestradores da Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) desembarca na cidade herculina co seu proxecto formativo desde las 19 h. É, unha iniciativa que percorre as delegacións federativas de Galicia co obxectivo de salientar o traballo do noso fútbol e dos nosos técnicos. Despois das catro primeiras experiencias que tiveron lugar en Lugo, Narón, Santiago e Pontevedra, o auditorio da Facultade de Informática da Universidade da Coruña acolle este proxecto que puxo en marcha o Comité Galego de Adestradores que preside Iván Cancela. Os relatores desta quinta xornada serán Guillermo Pigueiras (adestrador do Victoria CF e coordinador de fútbol base), Javier Bardanca (adestrador do Club Silva SD) e Óscar Gilsanz (Fabril). REDACCIÓN