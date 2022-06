A Estrada reunirá a 400 deportistas de catorce escolas galegas de rugby este vindeiro sábado

DEPORTE E FORMACIÓN. O alcalde da Estrada, José López, presentou este luns a concentración autonómica das escolas de rugby que acollerá o noso municipio o vindeiro sábado, na que participarán preto de 400 menores baixo o lema Arrieiros do rugby polo Camiño Miñoto e suporá volver a reunir a clubes das catro provincias despois de dous anos de pandemia. Este evento enmárcase dentro do proxecto O teu Xacobeo e ten como obxectivo a promoción do Camiño da Geira e dos Arrieiros e mais o do Miñoto Ribeiro a través do deporte. Durante a presentación, López agradeceu o compromiso da Federación Galega de Rugby coa Estrada e asegurou que é “un orgullo” ser a sede deste tipo de actividades, “complemento perfecto para a educación dos cativos” e cun impacto “mediático, deportivo e económico moi importante no noso Concello”. O rexedor local tamén destacou a oferta de eventos deportivos no municipio, froito da aposta do goberno local para “consolidar A Estrada como capital do deporte base de Galicia”, e avanzou a súa intención de que o rugby se convirta nunha das disciplinas que se imparten nas escolas deportivas da Estrada. A concentración dará comezo ás 11.00 horas e desenvolverase de xeito simultáneo no Campo Manuel Regueiro e no Campo de Fútbol Novo Municipal. Ao longo da mañá desputaranse 54 partidos entre as categorías M6, M8, M10 e M12, e contará coa participación dos seguintes 14 clubes das catro provincias galegas: Vigo R.C, CRAT, Muralla RC, Pontevedra R.C., C.R. Ferrol, Ingleses R.C., Asociación Valentes, Ourense R.C., C.R. Lalín, E.R. Asterix Viveiro, C.R. Fendetestas, CD Zalaeta,

Xunto ao alcalde participaron na presentación o presidente da Federación Galega de Rugby, Ignacio Cociña; e a vicepresidenta desa Federación , Rocío García. Cociña agradeceu ao Concello as facilidades para desta cita. redacción