Fátima Fernández Cano: “A largo plazo mi objetivo es llegar a ser la jugadora número uno del mundo”

Todavía queda una gran competición para terminar el año, el US Open, que comienza en tres días. ¿Cómo se lo plantea?

Me lo estoy intentando plantear como un torneo más. Esta temporada me ha ido muy bien y por eso no quiero plantearlo de una manera diferente. Lo que pasa es que es complicado, porque es el US Open y eso se nota. Quiero hacerlo bien y no diría que es estresante, pero sí un poco más importante. Intentaré estar calmada pero esperemos que sea como un torneo más y a jugar lo mejor posible.

Está muy reciente aún su ascenso a la LPGA. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando piensa que el año que viene va a competir con las mejores jugadoras del mundo?

Es un orgullo saber que todo el trabajo por fin ha dado su fruto. Siento orgullo y también un poco de nervios, porque va a ser un tour un poquito nuevo. El golf es el mismo, pero son torneos más grandes y jugando contra las mejores del mundo. La línea entre el Symetra Tour y la LPGA es muy pequeña; en el Symetra también hay muy buenas jugadoras, tengo la suerte de haber estado compitiendo con ellas y espero que eso me ayude el año que viene. Estoy muy contenta y ahora hay que seguir trabajando duro.

Terminar segunda tras perder un puesto en la última prueba del Symetra Tour, en la que no pudo competir por haber dado positivo por coronavirus, ¿podría perjudicarla a la hora de conseguir invitaciones para acceder a torneos?

Podría perjudicarme un poquito, pero no va a ser mucho. Está un poco en el aire todavía en cuántos torneos entraré el año que viene. Debido al coronavirus los puestos que han dado en LPGA a través del Symetra son menos y peores que los que dan en cualquier otro año. Imagina que en un torneo hay 150 jugadoras, por ejemplo. En un año normal las jugadoras del Symetra tendrían del puesto 100 al 110. Este año no han querido perjudicar a las jugadoras que no se sentían seguras viajando por el coronavirus y que no han podido jugar, así que crearon una categoría nueva en la LPGA para las cinco jugadoras del Symetra que entramos nuevas. Y más o menos la categoría sería 170 o 175. Entonces, entraré en torneos, pero es complicado saber en cuántos.

Es la primera española que asciende a la LPGA desde el Symetra y la primera gallega que accede a la elite. ¿Se siente un referente?

Espero que haya sido como una puerta que ya está derribada y ahora podamos entrar más. Es una forma de decir a todas esas jugadoras que creen que no pueden jugar el Symetra, porque no es fácil, que se puede hacer, es posible. Pueden ver que yo lo he hecho y a ver si se animan a intentarlo. En cuanto a ser la primera gallega, es un orgullo y espero que no sea la última. Me encanta haberlo conseguido sobre todo porque es hacerle saber a todas las niñas que sí se puede llegar.

Con su ascenso habrá tres españolas en la LPGA, con Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, dos golfistas bien situadas en el ranquin, sobre todo en el caso de Carlota. ¿Cuánto falta para poder codearse con ellas?

Es un camino largo. El ranquin mundial es un poco más complejo, pero en cuanto al ranquin de la LPGA podría ser tan pronto como el año que viene. Si tengo un buen año, si trabajo duro este próximo mes y medio después del US Open para poder empezar el año jugando bien, el objetivo es estar arriba en el ranquin tan pronto como el año que viene.

Este es el mejor momento de su carrera, y ¿a partir de aquí?

Quiero seguir creciendo, poco a poco. Yo nunca quiero pensar demasiado, quiero ir día a día. Tengo mis objetivos a corto, medio y largo plazo. Ahora mismo el siguiente objetivo es el US Open. Siempre que voy a un torneo es con el objetivo de ganarlo, aunque pueda sonar un poco raro decirlo. Mi próximo objetivo sería ganar un torneo en la LPGA. y a largo plazo llegar a ser la número uno del mundo. Otros objetivos que tendría sería llegar a las Olimpiadas, llegar a la Solheim Cup...

Habla de los Juegos no como un sueño, sino ya como un objetivo.

Para el año que viene estaría complicado, porque hay dos grandes jugadoras como Carlota Ciganda y Azahara Muñoz que están en el ranquin mundial y serían las dos clasificadas ahora mismo. Pero nunca digas nunca, ese es el objetivo. Tengo ahora el US Open y el año que viene muchos torneos en la LPGA que me ayudarían en cuanto al ranquin. Desde que este año comencé a jugar un poco mejor pasó de ser un sueño complicado de alcanzar a ser un objetivo alcanzable. No sé si para Tokio, pero si no, para los próximos. Siempre va a estar ahí como objetivo y parte de mi entrenamiento siempre va a estar encarado a eso.

Si las cosas van bien, ¿un año podría ser margen suficiente para ascender hasta puestos de clasificación en el ranquin olímpico?

Es complicado porque tendría que jugar muy bien torneos grandes como puede ser el US Open o torneos de la LPGA. Siendo realista, tendría que ganar por lo menos un torneo de LPGA para estar cerca de conseguirlo. Es muy complicado que pase, pero imposible no es. Hay un nivel increíble en la LPGA, y ganar un torneo allí sería complicado, pero posible. Nunca digas nunca, todo puede pasar.

Volviendo la mirada al año que está próximo a terminar, ¿se ha hecho muy difícil entrenar y seguir mejorando en medio de las restricciones por la pandemia?

Ha sido mucho tiempo sin competir, en torno a cinco meses. Para mí eso fue muy raro, y sobre todo no tener una motivación, no saber cuándo íbamos a volver a jugar. Cuando ya se acercaba la fecha del primer torneo, que fue en junio y al que al final no pude asistir por dar positivo por coronavirus, mi cabeza cambió. Ya tenía una fecha y un objetivo, era todo mucho más fácil. Yo tuve suerte relativa, porque donde yo estoy (Birmingham, Alabama) las restricciones no fueron tan grandes como en otras partes del país o en España. Podía seguir yendo al campo de golf a entrenar, aunque los gimnasios y todo lo demás estaba cerrado.

¿Cómo diría que ha cambiado, como persona y como jugadora, desde que en 2013 salió de su casa rumbo a Estados Unidos?

Mi objetivo era venir a Estados Unidos, estudiar una carrera y seguir compitiendo a ver qué pasaba. Al llegar aquí el clima era mejor y tenía más posibilidades para entrenar, y pasé de no saber si quería pasarme a profesional a ser mi objetivo: ser profesional, jugar en la LPGA y estar arriba en el ranquin mundial. Además, es un proceso de crecimiento personal. Pasas de estar en casa a buscarte las castañas. Primero en la Universidad, y cuando la terminé estuve trabajando durante ocho o nueve meses para ahorrar, porque jugar al golf como profesional es muy caro. He crecido como persona y estoy feliz con lo que hago.