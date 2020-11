“A nosa meta é meternos nos mellores barcos a nivel nacional”

Como comezaches no mundo da vela?

Empecei con seis anos a navegar en verán para probar. Gustoume e os monitores dixéronme que se me daba ben, polo que seguín no inverno e ao final xa me quedei. Como destacaba, xa me meteron no equipo de competición e a partir de aí comecei a ir a campionatos e, xa dende pequeno, logrando bos resultados nas diferentes categorías. Por exemplo, en 2016, no meu debut na absoluta de Optimist, gañei o título galego.

Despois deses primeiros anos, tocou o paso á clase dobre. Como está sendo este proceso?

Na clase dobre son barcos máis grandes e máis complicados de manexar. Por iso, o primeiro ano na categoría foi de adaptación, mentres que no segundo tiñamos como obxectivo o Mundial e o Europeo, pero non o conseguimos. O terceiro ano, que comezou o outubro pasado, subimos de sub17 a sub19, logrando os obxectivos no Campionato Nacional, pero coa covid parou todo.

Cal foi a última competición na que estivestes?

A última competición que tivemos foi en Cádiz, o pasado setembro, onde queríamos conseguir a clasificación definitiva para o Mundial e Europeo. Comezamos moi mal, perdendo a oportunidade de entrar no top10 de España, pero o terceiro día, sen nada que perder, arriscamos todo e conseguimos os mellores parciais. E no cuarto día, firmamos un bo posto xa na primeira proba, sabendo xa que estabamos clasificados. Con todo, a sorpresa chegou unha vez en terra, cando comprobamos que adiantáramos a dous barcos máis da nosa categoría, quedando no sexto posto final, o cal está moi ben para ser o primeiro ano. Por iso, acadamos amplamente o obxectivo da clasificación (clasificábanse doce embarcacións).

Cales son agora os próximos obxectivos?

Agora mesmo tiñamos que estar competindo en Italia no Europeo e Mundial da clase, pero cancelouse todo pola covid-19. Por iso, comezamos unha nova minipretempada, sendo o próximo campionato importante na Semana Santa do 2021. A nosa meta é dar o último paso, no último ano na clase, intentando meternos nos mellores barcos a nivel nacional. Unha vez estás aí, a nivel internacional, intentaremos conseguir algún bo posto.

E de cara a un futuro?

O soño que teño dende pequeno é o de ser olímpico, pero aínda está moi lonxe.

Para competir a eses niveis, as axudas terán que ser importantes.

Son moi importantes. O transporte, o material...hai moitos custes. Na idade na que estamos chegas a un nivel no que o material importa, polo que precisamos dous xogos novos de velas por tempada e para manter o barco en perfecto estado tamén ten un mantemento mensual que é difícil de asumir.

Tamén teño que agradecer o apoio institucional, en especial, á Xunta de Galicia, á Federación Galega de Vela, ao Centro Galego de Tecnificación Deportiva e ao Real Club Náutico de Sanxenxo.

Entre eses apoios, que supón a subvención de Ence?

A subvención de Ence supón, a nivel gastos, un alivio; e a nivel anímico, un empurrón para seguir loitando polos soños que sempre tivemos. É unha axuda non só económica, senón tamén moral. Dáche recursos para seguir loitando contra os mellores de España e do mundo, o cal é o que buscas. Ademais é de agradecer que o proxecto siga en pé, a pesar do coronavirus, enfocados xa nunha nova tempada.

Deixando a un lado a competición, como é o teu día a día?

Estou no Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, onde adestramos o tema físico e asistimos a clase. E despois, o adestramento de auga, facémolo en Vilagarcía os martes, xoves, venres, sábado e domingo.

Que é o que máis che gusta deste deporte?

A mellor sensación para min é un día bo de competición, duro, de moitas horas, saber que deches todo de ti mesmo e que ao final paga a pena todo o esforzo que fas. Este é un deporte no que para destacar tes que dedicarlle máis horas que os rivais e nunha competición, nos catro días, estás cinco ou seis horas diarias na auga.

Visto en perspectiva, que lle diría a alguén que comeza na vela?

O meu consello é que non perdan ningún ano, ningunha categoría. Que aproveiten o tempo ao máximo e que escoiten aos adestradores, porque a vela é un deporte onde a xente boa vai moito por sensacións e ás veces, pola idade, cóstanos ver esas cousas. No meu caso, o que máis me arrepinto é de non aproveitar máis cada categoría.