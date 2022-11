A SD Compostela Atletismo participou no Campionato de España de Clubs

Xornada de novas vivencias e grandes emocións para os atletas. As cores da SD Compostela Atletismo chegaron ata Burgos e Donosti, sen esquecer as probas ao carón da casa, co regreso da Clásica de Negreira, para goce e desfrute dos amantes das populares.

Unha expedición de integrantes da SD Compostela Atletismo viaxou ata Atapuerca para competir no Campionato de España de Campo a Través por Clubs. As baixas temperaturas da primeira hora do sábado deron paso a un día solleiro con refachos de vento contra os que Amador Pena, María Tarrío, Manuel Castiñeiras e Elena Veres loitaron para completar a proba dos relevos mixtos, que finalizaron no posto 42. Os representantes composteláns foron o segundo equipo galego na clasificación xeral, por diante do Sada Atletismo e do Ribadeo, só superados polo Adas Cupa de O Barco.

O domingo foi a quenda para os Sub18, Gonzalo Cao, Xoel Blanco, Yago Iglesias e Daniel Díaz (Ribadeo); así como dos atletas absolutos Jordi Carrasco, Emilio García, José Sandá e Alejandro Montero. Unha experiencia inesquecible e un agasallo a unha excelente tempada deportiva, na que o nome da SD Compostela Atletismo colocouse entre os grandes do atletismo a nivel nacional.

Pola súa banda, en Negreira celebrouse ‘A Clásica’, proba popular de renome cun percorrido de 10 quilómetros, na que a Sociedade Deportiva Compostela foi segunda na clasificación por equipos. Amador Pena, 6o na xeral e 1o da categoría M/F40 parou o crono en 34:14, logo de ter competido nos relevos mixtos de Atapuerca o día anterior. Foron tamén claves as puntuacións de: Gerardo Cachafeiro (39:44 66 - 14Senior), Diego Sotelo (39:55 67 - 17M/F45), Brais Pérez (40:51 83 - 1 Sub23), Pedro Pazos (41:46 109 - 14 M/F50), Iago Ruanova (42:32 120 - 24 Senior), Fernando Paz (43:49 145 - 21 M/F50), Paula Esteiro (46:37 21-3M/F40), Juan Luis Botana (50:53 279- 38 Superveterano), Laureano Varela (52:05 291 - 59 M/F45) e Silvia Fernández (57:33 52 - 5 M/F35).

Na proba curta dos 5 quilómetros e categoría Sub16, Nicolás Losada (18:21 3oSub16), Iago Mateos (20:01 7oSub16) e Alba Muñiz (22:13) 5a/ 1a Sub23) foron os tres representantes da cores azuis e brancas.

En Alevín e Infantil, Paula Fernández rematou na 2a posición xeral e 1a Sub14; probas nas que tamén tivemos a Marcos Barcala, Clara López, Xoel Otero, Irene Leis, Clara Leis, Lola Villar, Martina Rodríguez, Sofía Suárez, África Gil e Carme Dapena.

Entre os atletas máis novos do club, na categoría benxamíns participaron: Xan Vilas, Xián Martínez, Diego Amboage, Noa López, Xandre Dapena, Daniela Gil, Xabi Alegre, César Ramos, Rosalía Varela e Adrián Mayo. Prebenxamíns: Alex Martín, Paula Peñin, Marta Peñón, Mariña León, Xeila Mateos, Ramón Ramos, Ramón Monteagudo, Antón Monteagudo, Leah Amboage, Daniel Pérez, Martín Sotelo e Niko Costoya. E Chupetes: Antía Aldariz, Uxía Vilas, Marco Sotelo e Daniela Mayo.

En Bueu celebrouse a Carreira Pedestre de San Martiño e alí estivo o noso Xoel Rodríguez, participando da carreira para categorías inferiores.

Despois da súa participación no Campionato de España de Atapuerca, Manuel Castiñeiras, María Tarrío e Elena Veres, acompañados por Nuria Mejuto e Lara Salgado, desprazáronse ata Donosti para afrontar o reto de correr a clásica “Behobia-San Sebastián”.