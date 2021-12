A selección galega acada tres postos de podio no ensaio UCI C2 do Nacional

CICLISMO A menos dun mes para a celebración do Campionato de España, a selección de Galicia realizou este sábado na Comunitat Valenciana un ensaio de alto nivel no escenario que acollerá os estatais de ciclocrós 2022. O combinado autonómico participou con 12 ciclistas no VI Ciclocrós Ciutat de Xàtiva e acadou tres podios nun evento de clase C2 no calendario da UCI.

Laura Mira fixo segunda nas júniors, Ricardo Buba asinou a mesma posición na carreira xuvenil e Miguel Rodríguez finalizou como terceiro mellor sub-23. Entre as tres primeiras da súa categoría tamén se clasificou María Filgueiras, defendendo as cores do Río Miera, segunda nas cadetes.

O líder da Copa Galicia concluíu a carreira raíña masculina en quinta posición, a 1 minuto e 50 segundos do gañador e campión estatal elite Felipe Orts. ecg