A selección galega de atletismo de combinadas defende o podio nacional

CITA EN SORIA. Chega una nova cita esta fin de semana para a Selección Galega de Atletismo, que nesta ocasión estará representada polo sector de probas combinadas tomando parte no Campionato Nacional por Seleccións que se desenvolverá en Soria os días 21 e 22 de maio. Catro atletas será quenes integren a Selección, dous na categoría absoluta e dous na Sub20/Sub18, ca difícil misión de repetir o posto de podio logrado o ano pasado no campionato de Alhama Ao fronte da expedición viaxará o internacional do Real Club Celta Adolfo Saínz-Maza. Xunto ao de Castro Rei na categoría absoluta, estará a atleta da Gimnástica Andrea Villaverde .No que respecta á categoría Sub20/18 a internacional lucense Lucía Sánchez del Valle defenderá o podio do 2021. E tamén competirá Aitor Fernández do Atletismo Narón. REDACCIÓN