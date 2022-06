A Selección Galega sub 14 xogará as semifinais do Campionato de España

A semifinais como segundos de grupo. A Selección Galega sub 14 caeu derrotada ante Andalucía (1-3) na terceira e última xornada da fase de grupos do Campionato de España e accede a semifinais como segunda de grupo. O rival na antesala da gran final será Cataluña, primeira selección clasificada do outro grupo. O envite terá lugar mañá a partir das 10 horas no Manolo Barreiro de Pontevedra.

O partido ante Andalucía estivo marcado pola grave lesión de Pedro Villar, o capitán da Selección. Unha das pezas angulares do equipo pasou onte polo quirófano tras sufrir unha fractura de cúbito e radio na recta final do encontro. Con respecto ao partido, Andalucía marchouse gañando ao descanso 1-2 grazas a un dobrete de Alexis Ciria. Janusz Florek recortou distancias antes o descanso para meter de novo aos nosos na contenda.

Tras o paso polos vestiarios, o encontro equilibrouse e Galicia, a pesar de xogar cun home menos ao esgotar os cambios tras a grave lesión de Pedro Villar, dispuxo de varias ocasións para empatar o partido.

O capitán da Selección Galega sub 14, Pedro Villar, sufriu unha fractura de cúbito e radio na recta final do duelo e cando apenas levaba dous minutos sobre o terreo de xogo. O futbolista foi intervido na tarde de onte en Pontevedra. “Desde a RFGF enviámoslle toda a nosa forza e desexámoslle unha pronta recuperación”, indicaron desde a Federación. Cataluña será mañá o rival da Selección Galega nas semifinais. Nesta última xornada da fase de grupos, o elenco catalán empatou ante Madrid e certificou o billete como primeira de grupo.

SUB 16. Ademais, a Selección Galega sub 16 venceu (1-2) onte á Comunidade Valenciana e xa está en semifinais. O rival tamén será Cataluña.