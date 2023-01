A selección galega sub12 adestra en Rois hoxe

FÚTBOL DE BASE. As seleccións galegas de fútbol afrontan a semana con varios amigables. As de sub 12, sub 14 e sub 16 masculinas e as sub 15 e sub 17 femininas teñen o punto de mira apuntando á fase única do Campionato de España de Seleccións Autonómicas no caso da categoría sub 12 e ás Fases Ouro e Prata no que respecta á sub 14 e sub 16 masculinas e á sub 15 e sub 17 femininas. A sub 12 masculina realizará unha sesión de adestramento en Rois e o resto disputarán encontros amigables ao longo de toda a semana. O combinado que dirixe Lalo Suárez, que disputará o Campionato de España da categoría do 28 ao 30 de abril en Madrid, realizará hoxe unha sesión de adestramento no campo da Braña en Rois (17.30 horas).

As sub 14 e sub 16 masculinas, que serán as primeiras en entrar en acción no 2023 con esa Fase Prata e Ouro, respectivamente, que terá lugar do 10 ao 12 de febreiro na provincia de Cádiz, disputarán mañá senllos encontros amigables na Madroa.

O equipo sub 14 que dirixe Jesús López enfrontarase a partir das 17 horas ao RC Celta da Liga Galega cadete.

O combinado sub 16 que prepara David Páez, pola súa banda, xogará a partir das 19 horas ante o RC Celta da Liga Nacional xuvenil.

E tamén traballan esta semana as sub 15 e sub 17 femininas, que farán a Fase Prata e Ouro, respectivamente, a última fin de semana de febreiro en Almería. O sub 15 que dirixe Vicky Vázquez enfrontarase o xoves (18 h.) ao CD Rois no campo da Braña. E o combinado sub 17 que prepara Quin Valbuena xogará mañá a partir das 18.45 h. ante o RC DDeportivo Abanca B en Abegondo. REDACCIÓN