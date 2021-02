A subir al Bergantiños tras pasar el coronavirus

Cosas de la nueva normalidad. En ruedas de prensa que son telemáticas, o en entrevistas telefónicas, el periodista tiene una pregunta que es casi fija. Se la hizo también ayer a José Luis Lemos, entrenador del Bergantiños, de la Tercera División. La pregunta: ¿Es éste el año más difícil de tu vida como entrenador? La respuesta afirmativa se daba por segura, en tiempos del coronavirus; no así su rapidez, que el señor Lemos suele meditar bien sus reflexiones, ni su contundencia. Ni el relato que vino después.

“Sí, sin duda. También en lo personal, que a mí también me tocó pasar el COVID, y por lo que significa para todos estar sufriendo esto: las restricciones, no haber público, lo complicado que es realizar todo... es una experiencia”, comenzó el entrenador del Bergantiños.

“Las relaciones personales también son diferentes: con los futbolistas siempre estás más preocupado: de los que se contagiaron, los que tienen algún familiar... todo es muy diferente, y ya no sólo como entrenador sino también a nivel personal: es una experiencia muy importante, sin duda”, añadió.

José Luis Lemos cumplió 51 años el pasado sábado. Y antes, el 28 de diciembre de 2020, le llegó algo que no era una inocentada: supo que era positivo por coronavirus. “Cuando lo contaba tenía que llamar, no enviaba mensajes porque no me creían, pensaban que era una broma. Con estas cosas no se bromea, pero ya sabes cómo es la gente, mandas un mensaje y...pueden pensar de entrada que es una broma. Coincidió con esa fecha”, explica.

Tuvo que estar aislado hasta el 10 de enero, y su plantilla no pudo entrenarse unos días. Lemos lo pasó en casa, donde el virus, para demostrar su naturaleza casi paranormal, afectó de distinta forma: no se contagiaron ni la mujer ni el hijo mayor (17 años) del técnico; y de las otras dos hijas, mellizas, del matrimonio, sólo se contagió una, que lo pasó sin problemas... Inexplicable, sí: causa temor pensar cómo el virus está dominando nuestras vidas.

LA ENFERMEDAD. Al menos, el entrenador pudo superar sin problemas la contagiosa patología. Con alguna afectación, eso sí, que aún le dura. “Estuve muy fatigado durante tres o cuatro días, muy cansado; pero no tuve fiebre. Y lo que sí me pasó, y me pasa, fue lo de perder el olfato y el gusto. Desde el 28 de diciembre estoy sin sabor y sin olfato, aún ahora tengo esos síntomas. Pero estoy bien, me encuentro perfectamente. Sólo eso de perder olfato y gusto”, explica.

Lo que no le quitó el virus fue el buen humor: “Bueno, y bajé diez kilitos, que tampoco me venía mal...”, ríe. “Al no saborear, comes y bebes menos, no tienes apetito y aprovechas para tomar fruta, comes poco, no tienes mucho apetito porque no te sabe, y vas bajando de peso. A ver si acabamos todos bien”, dice.

Superada la experiencia, y en el apartado deportivo, José Luis Lemos se centra en un objetivo del que no es esconde: lograr el ascenso del Bergantiños de la Tercera División a la Segunda B. Va bien, en la temporada más dura de su vida.