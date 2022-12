A Universidade da Coruña acolle mañá o encontro da industria do deporte galego

A Coruña. A Reitoría da Universidade da Coruña acollerá mañá, 16 de decembro, o II Encontro da industria do deporte galego, organizada polo Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar. O reitor, Julio Abalde, abrirá o encontro coa xerenta do Clúster, Sofía Toro, ás 10:00 horas para continuar coa intervención de Ezequiel Mosquera, exciclista profesional e fundador de Emesports, empresa organizadora de O Gran Camiño. Tras este relatorio terá lugar un café networking e retomarase a actividade coa mesa redonda sobre os retos da industria do deporte galego, coa participación de Cristina López Villar, vicerreitora de Igualdade, Cutura e Deporte da UDC; Isidoro Hornillos, presidente da Federación Galega de Atletismo, e Jacobo López, director de operacións de 10mets. O propósito desta mesa redonda é reflexionar arredor dos tres grandes retos da industria do deporte galego, como son a igualdade, a innovación e a sustentabilidade co obxectivo de coñecer a visión das tres patas que conforman a industria: a universidade, o mundo empresarial e o deporte federado. Despois desta mesa, haberá outra con deportistas de éxito. ECG