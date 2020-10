A Xunta crea o Foro de Reactivación do Deporte Galego a raíz da covid-19

Santiago. A Secretaría Xeral para o Deporte creará o Foro de Reactivación do Deporte Galego como espazo de deliberación, análise e proposta de actuacións para o sector deportivo de Galicia no contexto posterior á crise sanitaria do covid-19, tal e como informou o Consello da Xunta este xoves. O seu obxectivo será a análise das medidas de actuación que, desde os distintos ámbitos materiais afectados, poidan formularse para establecer un marco de recuperación sostible do sector deportivo galego.

Neste foro de deliberación, análise e proposta fomentarase a participación de todo o tecido deportivo galego para o que se convidará á Federación Galega de Municipios e Provincias, Unión de Federacións Deportivas de Galicia, os grupos de traballo constituídos aos efectos da adaptación do protocolo FISICOVID-DXTGALEGO, os deportistas galegos de alto nivel, as Agrupacións Deportivas Escolares de Galicia, as tres Universidades Galegas, a Asociación Galega de Xestores Deportivos, o Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia, a Asociación de empresas xestoras de instalacións deportivas de Galicia, así como persoas de recoñecido prestixio nas diferentes disciplinas vinculadas aos ámbitos académico, profesional e sectorial do deporte de Galicia.

A creación do foro, cunha análise e perspectiva sectorial e dende o consenso, pretende ser o xerme de propostas que axuden á reactivación do sector deportivo no seu sentido mais amplo. ECG