A Xunta e as Federacións analizan os orzamentos para o 2021

Santiago. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, mantivo onte unha xuntanza cos representantes das 58 federacións deportivas de Galicia na que se abordaron os principais temas do 2021, un ano no que a Secretaría Xeral contará cun orzamento total duns 32.508.729 euros, o que representa un incremento do 28,5 %.

O mandatario galego presentou o borrador de criterios para a asignación das contías dos convenios de colaboración que terán aproximadamente a mesma cantidade que neste ano (4,4 millóns de euros) e anunciou que agarda que estes convenios poidan ser sufragados en marzo.

Dentro da súa apretada axenda José Ramón Lete Lasa presentou de xeito virtual a conferencia Tecnoloxía aplicada á xestión deportiva a cargo de Manel Varcarce enmarcada no Máster en Xestión Empresarial do Deporte da Universidade de Vigo e presentou o Campionato Pre-Estatal de Tenis de Mesa que se celebrará en Zas (A Coruña) dende o sábado con 164 xogadores das categorías benxamín, alevín, infantil, xuvenil, sénior e veterano. ecg