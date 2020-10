A Xunta reclama unha reunión co CSD para garantir a saúde dos deportistas

Santiago. A Secretaría Xeral para o Deporte participou nunha xuntanza virtual convocada polo Consejo Superior de Deportes para tratar os límites de aforos de público nas competicións. Neste sentido, o CSD fracasou de novo na procura de consenso para trasladar á UEFA a decisión de que nas competicións internacionais non haxa público, sinala a Secretaría.

No transcurso da videoconferencia, a Xunta de Galicia volveu reclamar unha reunión urxente para analizar a evolución das competicións non profesionais e, sobre todo, a necesidade da adopción de medidas para garantir a saúde dos deportistas.

O problema segue a ser que o protocolo para o regreso das competicións oficiais de ámbito estatal e carácter non profesional, elaborado polo CSD, non esclarece “aspectos como o tipo de proba a realizar, o seu financiamento, a evolución da súa utilidade e se se deben realizar máis dunha vez con posterioridade”, deixando estas consideracións da man do Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

A Xunta de Galicia a nivel autonómico resolveu este problema coa aprobación da Orde do 30 de setembro de 2020 que esixe “test serolóxicos ou outras probas similares” tanto aos equipos e deportistas galegos como procedentes doutras comunidades no ámbito das competicións deportivas oficiais non profesionais de ámbito estatal de modalidades deportivas que impliquen contacto. ECG