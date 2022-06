A Xurés Bike Tour reúne a douscentos atletas na súa segunda edición

turismo deportivo. Un total de 200 participantes procedentes de 8 provincias disputaron a segunda edición da Xurés Bike Tour que organiza o Inorde co apoio de Turismo de Galicia. Este ano incrementouse o número de inscritos que puideron coñecer as paraxes naturais, paisaxísticas, así como a gastronomía da zona na celebración da Festa do Peixe de Bande, desta contorna ourensá e portuguesa do Xurés.

A segunda edición deste evento deportivo desenvolveuse en tres días rematando onte en Lobios tras percorrer os concellos de Lobeira, Bande, Muíños, Entrimo e cruzar ao país veciño ata Montalegre. Os gañadores absolutos da proba foron na categoría masculina Iván Raña (padriño da proba), na feminina foi Inma Pereiro; e na modalidade por parellas fixéronse co primeiro posto Delimiro Acevedo e Estefan González Expósito. Nesta edición, disputaron as tres xornadas 150 persoas e máis de 50 fixeron só algunha etapa. Os participantes procederon fundamentalmente de Asturias, pero tamén de León, Cantabria, País Vasco, Madrid, Valladolid, e Portugal.

A provincia ourensá demostrou que é o escenario idóneo para acoller probas deportivas que contribúen a dinamizar social e economicamente os municipios polos que transita. Inorde