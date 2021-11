Abanca recupera 1.400 quilos de redes para darlles un uso deportivo

Santiago. O proxecto Redes Vivas posto en marcha por Abanca no marco da súa estratexia de sostibilidade permitiu recuperar este ano 1.400 quilos de redes de pesca abandonadas en espazos costeiros e darlles unha nova vida dentro dos campos deportivos.

Redeiras artesás de Corme e Malpica foron as encargadas de reciclar as redes en desuso e transformalas en 1.500 m2 de novas redes que permitirán renovar 78 porterías de 39 clubs patrocinados polo banco no marco do seu proxecto Abanca Deporte Base. Ata o momento entregáronse 40 redes a 20 clubs e o resto das entregas realizaranse en 2022, beneficiando a máis de 5.000 deportistas.

Redes Vivas é un proxecto que forma parte da liña de acción ambiental do plan de sostibilidade posto en marcha polo banco este ano. Abarca todo o proceso de recuperación das artes de pesca, comezando pola retirada das redes dos espazos portuarios nas que se atopan abandonadas. A continuación, trasládanse aos talleres das redeiras, que recibiron formación específica para tratalas e darlles unha nova vida como redes de uso deportivo. Unha vez recicladas, o banco tamén se encarga do transporte ata as instalacións deportivas dos clubs.

As redes recuperadas poden utilizarse en 6 disciplinas das 34 que apoia o banco no programa Abanca Deporte Base: fútbol, balonmán, fútbol sala, hóckey patíns, kaiak polo e hóckey herba. ECG