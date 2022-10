Abierta la inscripción para participar en la Carreira Pedestre de Santiago

El último domingo de octubre, en este caso el día 30, Santiago volverá a vestirse de corto y los aficionados podrán animar a los participantes de la Carreira Pedestre Popular Camiño de Santiago, que alcalza su edición número 43 y se vuelve a celebrar después de dos años de inactividad a causa de la pandemia.

Lejos queda aquel 22 de octubre de 1978 en el que EL CORREO GALLEGO celebraba su centenario incluyendo una carrera popular entre los actos programados. El éxito de aquella manifestación deportiva fue tal que se mantuvo año tras año.

Todos los que quieran paticipar en la edición de este año deben formalizar su inscripción vía online a través de www.elcorreogallego.es/carrerapedestre desde este sábado, día 1 de octubre, hasta el domingo, día 23 de octubre, a las 23.59 horas.

También se podrá solicitar el dorsal de forma presencial, desde el lunes, día 3, hasta el sábado, día 22 de octubre, en horario comercial (10.00 a 22.00 horas), en la planta de Deportes de El Corte Inglés Santiago (planta baja), donde se podrá realizar el pago en efectivo o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. El coste por corredor será de diez euros y deberá efectuarse en el momento de realizar la inscipción.

Los más rezagados tendrán la posibilidad de inscribirse por las dos opciones –vía online o presencial– hasta el jueves, día 27, a las 23:59, pero en este caso el coste será de quince euros.

Son muchos los aficionados al atletismo que esperaban que se retomara la celebración de la prueba compostelana, una de las clásicas del circuito gallego, que aguarda este año con incertidumbre el nombre de los vencedores que tomarán el testigo de los últimos ganadores de la prueba, el que había sido subcampeón del mundo de 3.000 metros bajo techo, el leonés Sergio Sánchez que se estrenaba en el palmarés de la carrera, y la hispanovenezolana Joselyn Brea que ya es la reina absoluta con su quinta victoria.

Pero antes de cruzar la línea de meta de la plaza do Obradoiro los participantes partirán de la avenida de Xoán XXIII a las diez de la mañana para recorrer los doce kilómetros que discurren por San Caetano, Camiño do Francés, Fontiñas, Concheiros, rúa de San Pedro, Porta do Camiño, Virxe da Cerca, Fonte de S. Antonio, Praza de Galicia, rúa Doutor Teixeiro, Praza do Doutor Puente Castro, rúa da Rosa, Santiago de Chile, Praza de Vigo, Rosalía de Castro, avda. da Coruña, avenida das Ciencias, avenida do Doutor Novoa Santos, avenida das Burgas, avenida de Compostela, rúa do Cruceiro do Galo, rúa Galeras, Santa Isabel, Vista Alegre, avenida do Burgo, avenida Castelao (Cuesta Vite), Praza da Paz, rúa Basquiños, Santa Clara, San Roque, Algalia de Arriba, Praza de Cervantes, Preguntoiro, rúa do Castro, Praza da Universidade, Praza de Mazarelos, Cardenal Payá, Orfas, Toural, rúa do Vilar, Praza das Praterías, Fonseca y la tan deseada meta ante la fachada principal de la catedral.

Las categorías que se establecen, tanto para hombres como para mujeres, son Junior promesa (nacidos entre 2000 y 2004); Sénior A (nacidos entre 1992 y 1999), Senior B (nacidos entre 1982 y 1991); Master A (nacidos entre 1972 y 1981); Master B (nacidos entre 1962 Y 1971) y Master C (nacidos en 1961 o antes), a las que se suman las correspondientes a la categoría escolar divididas en Alevín, (nacidos en 2011 y 2012); Infantil (nacidos en 2009 y 2010); Cadete (nacidos en 2007 y 2008) y Juvenil (nacidos en 2005 y 2006).