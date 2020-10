Abrirá la liga la SD sin público... por obras en el estadio

El partido entre el Unionistas de Salamanca, correspondiente a la jornada 1 del subgrupo de la Segunda División B, se jugará sin público en las gradas. La noticia, desgraciadamente, ya no causa sorpresa en tiempos de la pandemia de coronavirus; pero no es por algo relacionado con el covid por el que las gradas estarán vacías: la prohibición de que entre público se debe a las recientes obras realizadas en el Reina Sofía, nueva casa esta temporada del Unionistas: al menos hasta enero, por esta causa, no podrá haber afición; ya lo sabe el club.

Hasta la pasada temporada, el Unionistas jugaba en El Helmántico, el campo de fútbol central, de toda la vida, en Salamanca. Lo compartía con sus amigos del Salmantino. Pero este curso lo abre con cambio; se va al Reina Sofía, campo de césped artificial, pero de moderna generación y de amplias dimensiones: bueno para jugar a fútbol.

Con capacidad para 5.000 espectadores, y según la norma de la Junta de Castilla y León de que en los campos de fútbol, como medida de prevención frente al covid, puede entrar el 50 por ciento del aforo, siempre que haya una distancia de seguridad de un metro y medio, pues así se calcula que podrían entrar unos 1.500 aficionados al Unionistas-Compostela.

No será así, debido a que las obras recientemente realizadas y aún no terminadas (las gradas no han sido techadas aún), lo que aconseja precaución.

El Compos puede hacer una doble lectura: en tiempos del covid, jugaría frente al Unionistas y sus 1.500 seguidores animándolo; en tiempos anteriores al covid, es muy posible, o casi seguro, que numerosos aficionados del actual Salamanca, antes Salmantino, acudieran al Reina Sofía a animar con fuerza... a la SD, que la rivalidad es fuerte. Y entre ellos y algunos aficionados que viajaran de Santiago, los ánimos estarían equilibrados.