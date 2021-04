ACB anuncia el retraso del desenlace de la Liga Endesa por el COVID

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) anunció en la tarde de este jueves lo que parecía inevitable, el aplazamiento del desenlace de la Liga Endesa. La dificultad para encajar los encuentros del Morabanc Andorra, aún con tres pendientes por su brote de COVID, y el confinamiento del Retabet Bilbao durante diez días por contar con tres jugadores contagiados tras surgir esta mañana un caso más han motivado la decisión, a la espera de concretar fechas.

“Ante los recientes aplazamientos de partidos por afectación de COVID-19, la conclusión de la Liga Regular deberá retrasarse más allá de la fecha prevista inicialmente del 16 de mayo”, comunicó la ACB a través de una nota en la que confirmó la suspensión del Unicaja-Andorra (martes 4) y del Gipuzkoa-Baskonia (miércoles 5). En la asamblea del próximo martes, ya convocada con anterioridad, los clubes discutirán en qué fechas ubicar las dos últimas jornadas, cómo programar los duelos aplazados (entre ellos los tres próximos del Bilbao, penúltimo clasificado) y la reestructuración del play-off.

Antes de la decisión, Moncho Fernández fue cuestionado en su rueda de prensa sobre la posibilidad y las consecuencias en la planificación. “La asamblea de la ACB tiene unas capacidades para tomar decisiones, entonces da igual lo que yo pueda pensar o no. Aplico la filosofía de siempre: voy a jugar el sábado y si el calendario cambia, me adaptaré a las circunstancias, porque lo que no depende de uno, y esto en absoluto depende de mí, debe hacerte el menor daño posible”, afirmó.