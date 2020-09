Acostumbradas a luchar: el Victoria FC capea a la covid

¿Comenzamos? ¿Seguimos esperando? ¿Damos por perdido ya este año? Estas son las eternas preguntas que prácticamente a diario se hacen los responsables de los clubes y asociaciones deportivas de ámbito no profesional.

La presión de los padres, que ven como una actividad tan necesaria para sus hijos a nivel mental como físico sigue estando a la cola de las prioridades de los responsables no solo de Educación sino del Deporte en todos los ámbitos instituciones; la de las propias entidades, al límite en lo económico y obligadas a cargar con la responsabilidad en las medidas anti covid al borde muchas de ellas del surrealismo; y las de los jugadores y jugadores, que se saben olvidados -“No todos somos iguales” es la lección- mientras los equipo de la elite disfrutan de burbujas, PCR y cuidados realmente necesarios pero imposibles de repetir en la base, martillea a un reloj que no sabe cuándo podrá iniciar su cuenta atrás.

¿Son más valientes lo que dan el paso? ¿Tienen más medios o menos miedo? Aquí tampoco hay una respuesta única. Pero mientras las Federaciones tanto Española como Gallega, el CSD y la Secretaría Xeral para o Deporte se enredan en un sinfín de reuniones, propuestas, protocolos que cambian apenas 24 horas después, reproches y críticas, gran parte del deporte no profesional, aquel por el que muchos han prometido trabajar y cuidar, sigue en un limbo que amenaza con hacerle desaparecer definitivamente.

Por eso en el Victoria FC han entonado el basta ya. El equipo femenino de mayor categoría del fútbol compostelano está acostumbrado a batallar con un sinfín de obstáculos y no está dispuesto ahora a que ni la burocracia ni la falta de definición les pare y detengan una progresión por la que tanto han trabajado dentro y fuera del campo. Referentes dentro de la Primera División Nacional, su Liga depende de la RFEF pero también el ente que dirige Luis Rubiales parece haber olvidado que su ámbito de actuación y su compromiso no solo incluye a la 1.ª y 2.ª División Masculina.

Muchas precauciones. Con la fecha ya puesta de inicio de la Liga el próximo 18 de octubre, aunque sin calendario aún fijado, el cuadro que dirige Chivi García ha retomado la actividad en el campo de Santa Isabel sorteando las dificultades del estado de pandemia compaginando las precauciones en el ámbito deportivo, laboral y social.

“Nosotros comenzamos a entrenar porque las jugadoras me metieron mucha presión y porque la Federación tampoco se aclaraba muy bien sobre el calendario. Primero decía que empezaba en septiembre, después que en octubre... y como es una pretemporada tan atípica porque llevaban tantos meses sin jugar no podíamos empezar con una pretemporada normal, con trabajo físico”, se sincera el entrenador santiagués del Victoria FC. “Yo quería hacer un trabajo de dos semanas de fútbol, recuperando sensaciones, los gestos técnicos, para volver a tener todo eso. Como las Federaciones no dicen nada pedimos campo. Primero me lo negaron hasta mediados de mes porque estaban los conserjes de vacaciones, pero el día 24 ya comenzamos”, añade.

El arranca exigió una serie de medidas y requisitos por parte del club. “Nos pidieron un protocolo de club. El Concello nos mandó el suyo con normas y pautas y por escrito tuvimos que indicarles qué íbamos a hacer, una relación de jugadores con sus DNI y el grupo de 25 personas, con cuerpo técnico incluido, que únicamente podría acceder a las instalaciones”, indica Chivi García.

“Estamos el primer y segundo entrenador del equipo Nacional, el nuevo entrenador del equipo B porque subimos a alguna jugador del filial para completar el grupo y que las vaya conociendo, y la masajista porque por protocolo tiene que haber una específica para esta función”. Y es que de acuerdo al reglamento del CSD para las competiciones no profesionales, surgen nuevas figuras ahora un Delegado de Cumplimiento de Protocolo y responsables de Higiene (RH), entre otros.

Nuevo varapalo. Chivi García relata cómo las primeras sesiones las realizaron sin contacto, con circuitos técnicos para que las futbolistas fueran cogiendo de nuevo las rutinas. “Vinieron físicamente muy bien porque estuvieron trabajando todo el confinamiento y en ese aspecto es el mejor año, pero les falta coordinación y otras muchas cosas”, admite el técnico del conjunto de la Primera Nacional.

Después de dos semanas se siguió avanzando con la preparación con contacto “y ya pudimos meter partidos tanto entre ellas como a campo completo y es otra cosa, claro”.

Entonces llegaron las nuevas restricciones “volviendo a cerrar la mano otra vez con grupos de 10 cuerpo técnico incluido y sin contacto”.

“Ellas están bien, no tienen miedo, están contentas, vuelven a hacer lo que les gusta, se les ve enchufadas, con ganas de balón y con ganas de entrenar. No protestan por nada y ahora es todo querer. Están alegres”, transmite el técnico.

Qué hacer. Pero el cuidado y el cumplimento de las normas para evitar contagios traspasa el campo de juego, aunque sea complicado en el caso de jugadores muchas ellas ya inmersas en el mundo laboral. “Les pedimos que se cuiden, pero estamos teniendo ya problemas de familiares, de algún contacto cercano y me llaman y me dice qué deben hacer. Tenemos qué decidir cómo vamos actuar ante este tipo de situaciones pero ya como club, como Victoria FC, porque ahora me da igual dejar de trabajar con alguna jugadora porque es pretemporada, pero tenemos qué saber qué hacer”, insta Chivi García que confiesa que ya han tenido un par de sustos que no llegaron a más. “Pero al final te va a tocar”, es consciente también.

En general, y no solo en el caso del Victoria FC y no solo en el caso del fútbol, el mundo del deporte no profesional se siente muy desamparado cuando han sido estos clubes y asociaciones, liderados por gente que ha trabajado y se ha entregado de forma altruista, a la que se le debe realmente que la estructura haya funcionado tantos años.