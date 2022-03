Acto de presentación do Club Tríatlon Compostela

EN Talleres David. O Club Tríatlon Compostela realizou a presentación do plantel nas instalacións do seu principal sponsor, Talleres David, no Milladoiro. O club competirá nesta tempada 2022 a nivel estatal, rexional e tamén de escolas, e tentarás repetir os exitos da pasada tempada, onde rematou entre os 50 mellores de toda España e quinto de Galicia, tendo en conta todalas categorías masculinas e femininas dende escolas ata absolutos, elite e veteranos. Ademais, o Club Tríatlon Compostela creceu moito, superendo por primerra vez na súa historia os máis de 100 federados. REDAC.